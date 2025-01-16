Tuyển Kế toán trưởng Công ty CPĐT TM & Dịch vụ Du Lịch Quốc Tế Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tổ chức, sắp xếp bộ máy TCKT Công ty, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả.

- Tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế trong Công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch sản xuất của Công ty, phát hiện những lãng phí và thiệt hại để có biện pháp khắc phục. Chịu trách nhiệm quản trị dòng tiền trên cơ sở lập kế hoạch tài chính năm/quý/tháng; Tham gia đánh giá và lựa chọn dự án trên cơ sở dòng tiền và hiệu quả tài chính; Tham gia công tác kế hoạch tài chính trong việc lập và phê duyệt biện pháp tổ chức, kế hoạch thi công chi tiết;

- Chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp được hạch toán theo đúng chuẩn của Luật kế toán ban hành, kiểm soát việc lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng/quý/năm theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu. Kiểm tra, xử lý, phê duyệt các báo cáo về nghiệp vụ kế toán, quản lý thu – chi, nhập – xuất, bảng tính lương, các khoản thanh toán của Công ty. Kiểm soát giao dịch với đối tác là Ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng…và các cơ quan Nhà nước liên quan. Xem xét báo cáo kiểm kê tài sản, đánh giá tình hình công nợ định kỳ, kiến nghị xử lý các khoản mất mát, hao hụt, hư hỏng, tồn kho, các khoản nợ khó đòi; Chịu trách nhiệm quyết toán thuế và hoàn thuế của Công ty.

- Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ của các phòng ban, bộ phận theo quy trình tạm ứng, thanh toán; quy trình mua, bán và luân chuyển chứng từ kế toán.

- Phối hợp xây dựng, điều chỉnh, chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu… liên quan đến hoạt động kế toán - tài chính của Công ty, cập nhật các quy định mới nhất của luật thuế, kế toán.