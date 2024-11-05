Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN ANH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công tác quản lý thiết kế kết cấu:

Kiểm tra, quản lý chất lượng hồ sơ bản vẽ thiết kế.

Theo dõi đánh giá tiến độ thiết kế dự án, báo cáo cấp quản lý trực tiếp

Phối hợp, kiểm tra hồ sơ thiết kế.

Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ thiết kế.

Quản lý hồ sơ liên quan công tác thiết kế và khái toán, dự toán, triển khai phát hành các hồ sơ thiết kế cho bộ phận thi công, nhà thầu liên quan.

Thực hiện các công việc triển khai dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn triển khai thi công và kết thúc dự án

Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế của dự án.

2. Triển khai thiết kế kết cấu các công trình công ty thiết kế.

Chủ trì phương án kết cấu, phân bổ công việc và quản lý hồ sơ kỹ thuật.

Đưa ra phương án kết cấu an toàn, tối ưu về vật liệu.

Lập mô hình và tính toán các cấu kiện: móng, cột, vách, dầm, sàn…

Thuyết minh thiết kế kết cấu.

Triển khai hồ sơ thiết kế kết cấu đạt chất lượng tốt.

Phối hợp với công trường để điều chỉnh hoặc thay đổi thiết kế theo biện pháp thi công.

3. Theo dõi, kiểm tra hồ sơ thiết kế kết cấu các công trình công ty giao tư vấn bên ngoài thiết kế.

Theo dõi quá trình triển khai hồ sơ thiết kế kết cấu của các tư vấn thiết kế khác.

Phối hợp với các bộ môn kiến trúc, MEP, dự toán…kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ thiết kế kết cấu.

Tập họp hồ sơ thiết kế kết cấu từng hạng mục, tổng hợp thành bộ hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh.

Tham gia kiểm soát, chịu trách nhiệm phản biện chất lượng hồ sơ thiết kế kết cấu của các đối tác khi công ty hợp tác đầu tư.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí thiết kế Kết cấu/ trưởng nhóm thiết kế kết cấu, tối thiểu 1năm ở vị trí trưởng nhómthiết kế, chủ trì thiết kế kết cấu.

Có kinh nghiệm thi công tại công trường, giám sát thi công là lợi thế.

Tốt nghiệp Đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

Có kinh nghiệp thiết kế kết cấu cho cả mảng dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Thông thạo các phầm mềm chuyên dùng để thiết kế như: ETAB, SAFE, PLAXIS, AUTOCAD, REVIT.

Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu công việc

Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng

Kinh nghiệm: 5 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh