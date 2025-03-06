Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng chủ động về thông tin tin gói dịch vụ, tư vấn hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ cộng thêm của FPT Telecom và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng các thủ tục liên quan đến hợp đồng: làm rõ thông tin hợp đồng và khuyến mãi, tiếp nhận chuyển đổi thông tin khách hàng.

Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại liên quan đến: công nợ, hợp đồng, chính sách, thông tin sản phẩm.

Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.

Thông báo cước phí internet, truyền hình, hằng tháng của khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thanh toán cước trong tháng.

Thu phí của khách hàng đến thanh toán tại quầy giao dịch và từ các nhân viên thu cước làm việc tại chi nhánh.

Quản lí, hỗ trợ các đối tác thu cước hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Tư vấn hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ cộng thêm của FPT Telecom.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ phận/ Đơn vị.

Làm việc ở văn phòng giao dịch của FPT Telecom Hồ Chí Minh tại các địa chỉ:

Củ Chi (khu vực giáp Hóc Môn)

63/1 Bà Triệu, TT. Hóc Môn, Hóc Môn