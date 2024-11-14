Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIMETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo thu hút người dùng qua kênh như: Google, Facebook, Youtube,... Phù hợp chiến dịch marketing của Team.

Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh)

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt

Theo dõi, phân tích, thống kế các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.

Theo dõi, đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí, và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo theo đúng lộ trình, mục tiêu đề ra.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 6 tháng kinh nghiệm chạy ads

Khả năng viết nội dung và chỉnh sửa ảnh, video, phân tích, tổng hợp, làm báo cáo

Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, có tinh thần học hỏi, chăm chỉ

Có định hướng phát triển theo ngành Marketing

Có máy tính cá nhân để làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIMETECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15M- 30M ( deal theo năng lực) + Hoa hồng + Phụ cấp

Lộ trình thăng tiến: Nhân viên ->Mentor ->Leader-> Tách chi nhánh

Làm việc với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo

Tham gia các khóa đào tạo, training thường niên và đột xuất hàng ngày, tuần, tháng tại công ty.

Tham gia Team building hàng năm, liên hoan FUNNY hàng tháng, công đoàn, sinh nhật theo tháng, thưởng tháng lương 13

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIMETECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin