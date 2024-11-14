Tuyển Digital Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ROYAL CAKE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 221/6 Bình Thành, Khu phố 4, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Job description:

Xây dựng ý tưởng, sáng tạo nội dung hình ảnh, bài viết, video... cho các kênh truyền thông Facebook, TikTok, Website, Youtube ...

Hoàn thiện website, xây dựng nội dung chuẩn SEO.

Quảng bá thương hiệu, sản phẩm của công ty đến khách hàng

Tham gia nghiên cứu hành vi của khách hàng

Phát triển các kênh bán hàng online, giao hàng...

Lên lịch các bài đăng trên fanpage

Các công việc khác cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Ít nhất 12 đến 24 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kiến thức về các công cụ truyền thông online phổ biến: Facebook, Google,TikTok,...

Biết sử dụng các phần mềm mức cơ bản, quay dựng như: Photoshop, Capcut, Canva,...

Có kiến thức về SEO, Content, Video cơ bản...

Có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân để đáp ứng yêu cầu công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ROYAL CAKE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường năng động sáng tạo

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh

Khả năng thăng tiến cao

Đóng BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ROYAL CAKE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin