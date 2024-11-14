Tuyển Digital Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ROYAL CAKE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ROYAL CAKE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ROYAL CAKE
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ROYAL CAKE

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ROYAL CAKE

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 221/6 Bình Thành, Khu phố 4, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Job description:
Xây dựng ý tưởng, sáng tạo nội dung hình ảnh, bài viết, video... cho các kênh truyền thông Facebook, TikTok, Website, Youtube ...
Hoàn thiện website, xây dựng nội dung chuẩn SEO.
Quảng bá thương hiệu, sản phẩm của công ty đến khách hàng
Tham gia nghiên cứu hành vi của khách hàng
Phát triển các kênh bán hàng online, giao hàng...
Lên lịch các bài đăng trên fanpage
Các công việc khác cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Ít nhất 12 đến 24 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức về các công cụ truyền thông online phổ biến: Facebook, Google,TikTok,...
Biết sử dụng các phần mềm mức cơ bản, quay dựng như: Photoshop, Capcut, Canva,...
Có kiến thức về SEO, Content, Video cơ bản...
Có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân để đáp ứng yêu cầu công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ROYAL CAKE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường năng động sáng tạo
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh
Khả năng thăng tiến cao
Đóng BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ROYAL CAKE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ROYAL CAKE

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ROYAL CAKE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 221/6 Bình Thành, khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

