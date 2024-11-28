Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LUIÁNTT KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Century Tower, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

· Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, quản lý công văn giấy tờ và soạn thảo các văn bản nội bộ hành chính.

· Đảm bảo CBNV thực hiện và tuân theo các quy định và quy chế của công ty

· Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự

· Vận hành hệ thống chấm công, lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty

· Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty

· Thực hiện công tác liên quan đến thuế TNCN tại công ty (đăng ký mã số thuế cá nhân, người phụ thuộc)

· Theo dõi và giải quyết tất cả các nghiệp vụ liên quan đến BHXH, BHYT cho người lao động toàn Công ty

· Theo dõi và thực hiện công tác đánh giá khen thưởng – kỷ luật tại công ty

· Phụ trách công tác đào tạo nhân sự cho người lao động toàn công ty

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

· Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

· Kỹ năng tin học văn phòng tốt, quản lý thời gian, giao tiếp tốt

· Chủ động và tích cực, đề cao hiệu quả công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LUIÁNTT KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: 9 – 12 triệu/tháng (tùy năng lực)

· Xét tăng lương định kỳ theo năng lực.

· Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

· Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN)

· Được tham gia các hoạt động du lịch, vui chơi, dã ngoại của công ty.

· Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LUIÁNTT KOREA

