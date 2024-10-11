Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 - Tòa 101 Usilk – khu đô thị Văn khê – Hà Đông – Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng, phát triển hệ thống mạng toàn công ty để đáp ứng nhu cầu khai thác, trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài.

- Xây dựng hạ tầng mạng nội bộ, đảm bảo mạng nội bộ được trang bị tốt cho hoạt động lưu trữ, chia sẻ, khai thác thông tin.

- Quản lí các cơ sở dữ liệu, hệ thống camera, hệ thống máy chấm công, mạng tín hiệu.

- Cập nhật, nâng cấp các phần mềm khi cần thiết hoặc khi có yêu cầu.

- Triển khai thiết bị cho địa điểm mới hoặc cho nhân sự mới khi được yêu cầu về máy tính, điện thoại, mạng,...

- Thiết kế và chỉnh sửa nội dung Website, Landing page, sản phẩm phục vụ truyền thông/marketing;

- Xử lý các vấn đề với Hosting, Tên Miền từ các nhà cung cấp;

- Tối ưu SEO cho website, bảo trì, cập nhật và sửa lỗi cho website;

- Máy tính: Xử lý các vấn đề phát sinh như: máy tính bị sọc, không lên hình, cài đặt windows, phần mềm Misa, BHXH, thuế,...

- Mạng: Cấu hình wifi, camera,

- Web: Quản lý website, tên miền, hosting, Code,...

- Camera: Xử lý lỗi sọc hình, mất hình,...

- Máy in: Cài đặt, chia sẻ máy in, nạp mực,...

- Đồ họa: Hiểu biết cơ bản về corel, photoshop,...

- Điện: Biết kết nối đèn, ổ cắm, CP,...

- Phần mềm: biết vận hành các phần mềm web code mua riêng như: Máy chấm công, Phần mềm Airlinepost, ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Nam độ tuổi 9x

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan

- Am hiểu về cơ sở hạ tầng mạng máy tính.

- Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến mạng LAN, WAN và mạng nội bộ.

- Có khả năng triển khai, quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị trong cơ sở hạ tầng mạng.

- Có khả năng tạo sơ đồ mạng phục vụ mục đích thiết kế, triển khai và bảo dưỡng.

- Nhạy bén với những công nghệ và sản phẩm công nghệ mới.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm (với những nhân viên IT, quản trị viên,...khác).

- Khả năng phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp khắc phục nhanh.

- Kỹ năng phân tích và tư duy logic

- Khả năng quản lý thời gian và tự phân công công việc một cách hiệu quả.

- Chịu khó tìm tòi, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG NỘI BÀI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...) - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

