Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VN OUTSOURCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thuyết trình, đàm phán điều khoản dịch vụ phù hợp với từng khách hàng

Lập báo giá, gửi proposal, theo sát tiến độ ký kết

Chốt hợp đồng và theo dõi quy trình thanh toán cùng bộ phận kế toán

Phối hợp với đội ngũ marketing để hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

Cập nhật tiến độ công việc và phản hồi từ khách hàng để cải thiện trải nghiệm

Gợi mở nhu cầu phát sinh và tiếp tục upsell/sell thêm dịch vụ khác

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh, yêu thích làm việc với con người và giải pháp

Tư duy mở, sẵn sàng học hỏi – cầu tiến – không ngại thử thách

Chủ động, tự giác, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Mong muốn phát triển bản thân, tìm kiếm sự nghiệp lâu dài & bền vững

Có khả năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết phục khách hàng

Biết sử dụng các nền tảng MXH như Facebook, Zalo, TikTok, Instagram để tương tác và xây dựng mối quan hệ

Có laptop hoặc điện thoại kết nối internet ổn định để làm việc online

Biết sử dụng Canva , capcut là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VN OUTSOURCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Hoa hồng không giới hạn

Được đào tạo miễn phí: Các công cụ Marketing AI như ChatGPT, Canva Pro, HeyGen, Make.com,...

Mentor 1-1 hỗ trợ phát triển cá nhân & định hướng Lifestyle – thiết kế một cuộc đời đúng với bạn mong muốn

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Có cơ hội lên Team Lead / Quản lý kinh doanh sau 6 tháng

Làm việc linh hoạt, môi trường sáng tạo – được hỗ trợ tối đa từ đội ngũ marketing chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN OUTSOURCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.