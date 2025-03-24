Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VN OUTSOURCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VN OUTSOURCE
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 77 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thuyết trình, đàm phán điều khoản dịch vụ phù hợp với từng khách hàng
Lập báo giá, gửi proposal, theo sát tiến độ ký kết
Chốt hợp đồng và theo dõi quy trình thanh toán cùng bộ phận kế toán
Phối hợp với đội ngũ marketing để hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ
Cập nhật tiến độ công việc và phản hồi từ khách hàng để cải thiện trải nghiệm
Gợi mở nhu cầu phát sinh và tiếp tục upsell/sell thêm dịch vụ khác
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê kinh doanh, yêu thích làm việc với con người và giải pháp
Tư duy mở, sẵn sàng học hỏi – cầu tiến – không ngại thử thách
Chủ động, tự giác, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Mong muốn phát triển bản thân, tìm kiếm sự nghiệp lâu dài & bền vững
Có khả năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết phục khách hàng
Biết sử dụng các nền tảng MXH như Facebook, Zalo, TikTok, Instagram để tương tác và xây dựng mối quan hệ
Có laptop hoặc điện thoại kết nối internet ổn định để làm việc online
Biết sử dụng Canva , capcut là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH VN OUTSOURCE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Hoa hồng không giới hạn
Được đào tạo miễn phí: Các công cụ Marketing AI như ChatGPT, Canva Pro, HeyGen, Make.com,...
Mentor 1-1 hỗ trợ phát triển cá nhân & định hướng Lifestyle – thiết kế một cuộc đời đúng với bạn mong muốn
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Có cơ hội lên Team Lead / Quản lý kinh doanh sau 6 tháng
Làm việc linh hoạt, môi trường sáng tạo – được hỗ trợ tối đa từ đội ngũ marketing chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN OUTSOURCE
