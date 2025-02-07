Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Thanh Long, 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công Ty cung cấp
Xây dựng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng cùng ngành và thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp)
Trực tiếp thực hiện, ký kết hợp đồng với Khách Hàng, theo dõi, nghiệm thu dịch vụ
Hỗ trợ nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình
Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ
Nhận thông tin, theo dõi, và chăm sóc khách hàng từ các nguồn: Phòng Marketing, Hotline, Sự kiện, ...
Lập và chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu khách hàng và chuyển cho bộ phận lập trình thực hiện.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Công Nghệ Thông Tin hoặc các chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Kỹ năng thuyết trình, đàm phán và viết tốt
Thúc đẩy kinh doanh, khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp (B2B).
Khả năng phân tích, xử lý vấn đề, diễn đạt vấn đề từ tổng quát đến cụ thể chi tiết mạch lạc, rõ ràng.
Tư duy logic tốt, nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, thái độ làm việc tích cực.
Hiểu biết về quy trình xây dựng ứng dụng điện thoại (Mobile App và Mini App) là một lợi thế.
Ứng viên có laptop, xe máy.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu;
Lương cơ bản hàng tháng:6,000,000đ – 10,000,000đ
6,000,000đ – 10,000,000đ
Hoa hồng kinh doanh (10% - 15%)trên tổng giá trị hợp đồng của từng loại dịch vụ
Hoa hồng kinh doanh (10% - 15%)
Được hỗ trợ nguồn khách hàng tiềm năng đăng ký từ các kênh Marketing, Hotline,...
Được làm việc với các doanh nghiệp, đối tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau (B2B);
Được học hỏi, đào tạo và tham gia khóa học để nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm;
Môi trường làm việc thân thiện, năng động;
Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp;
Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm;
12 ngày phép và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
Lương thưởng cuối năm và thưởng KPIs dự án;
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công Ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BROTECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 769/44/69 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

