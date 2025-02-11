Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dầu Khí Tân Việt Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dầu Khí Tân Việt Sơn
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 2.000.000 vnđ Hoa hồng và thưởng theo quy định công ty. Đóng bảo hiểm đầy đủ. Phép năm theo chế độ Nhà Nước. Thưởng lương tháng 13. Du lịch hàng năm cùng công ty., Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về sản phẩm gas bồn, gas bình, hệ thống gas cho nhà hàng, khách sạn
Bán hàng và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ gas của Công ty đến khách hàng.
Hướng dẫn khách hàng đặt hàng qua số hotline của Công ty.
Được cấp data khách hàng
Có nhiệm vụ chăm sóc khách hàng định kỳ hàng tháng theo kế hoạch để giữ khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trách nhiệm thu hồi công nợ đã bán cho khách hàng.
Yên cầu có phương tiện đi lại (Xe máy)
Tuyệt đối không được tiết lộ thông tin khách hàng ra bên ngoài
Yêu cầu giới tính: Nam
Tại Công ty TNHH Dầu Khí Tân Việt Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dầu Khí Tân Việt Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
