Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dầu Khí Tân Việt Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2.000.000 vnđ Hoa hồng và thưởng theo quy định công ty. Đóng bảo hiểm đầy đủ. Phép năm theo chế độ Nhà Nước. Thưởng lương tháng 13. Du lịch hàng năm cùng công ty., Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về sản phẩm gas bồn, gas bình, hệ thống gas cho nhà hàng, khách sạn

Bán hàng và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ gas của Công ty đến khách hàng.

Hướng dẫn khách hàng đặt hàng qua số hotline của Công ty.

Được cấp data khách hàng

Có nhiệm vụ chăm sóc khách hàng định kỳ hàng tháng theo kế hoạch để giữ khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm thu hồi công nợ đã bán cho khách hàng.

Yên cầu có phương tiện đi lại (Xe máy)

Tuyệt đối không được tiết lộ thông tin khách hàng ra bên ngoài

Yêu cầu giới tính: Nam

Tại Công ty TNHH Dầu Khí Tân Việt Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dầu Khí Tân Việt Sơn

