Tuyển Nhân viên kinh doanh BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1441 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Phụ trách phát triển kinh doanh BH PTI (Bảo hiểm bưu điện), Bảo hiểm y tế bổ trợ MIC (Bảo hiểm quân đội) và các dịch vụ tín dụng ngân hàng và các dịch vụ khác của Bưu điện.

Công việc cụ thể như sau:

- Phát triển kênh bán hàng CTV, đại lý;

- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình bán hàng;

- Theo dõi tình hình phát triển kinh doanh;

- Lập kế hoạch bán hàng để thúc đẩy doanh số;

- Xây dựng mối quan hệ thân thiết với các cơ ban ngành (Phòng Giáo dục, nhà trường);

- Theo dõi và tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện;

- Phụ trách xử lý nghiệp vụ của dịch vụ;

- Triển khai văn bản các chương trình phát triển kinh doanh;

- Đối soát, Hỗ trợ giải quyết khiếu nại, Báo cáo;

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo;

Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe hạng B trở lên;

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng: WORD, EXCEL, POWER POINT;

Có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt;

Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả;

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM NAM SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực;

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty;

Được đào tạo về sản phẩm bảo hiểm và kỹ năng chuyên môn;

Cơ hội thăng tiến trong ngành bảo hiểm và bưu chính;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM NAM SÀI GÒN

