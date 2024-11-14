Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty CP In và Truyền Thông Royal Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty CP In và Truyền Thông Royal Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty CP In và Truyền Thông Royal Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty CP In và Truyền Thông Royal Việt Nam

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty CP In và Truyền Thông Royal Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 20 Ngõ 80 phố Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới, duy trì phát triển khách hàng cũ.
2. Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường mới.
3. Gặp gỡ đàm phán, ký kết hợp đồng.
4. Liên hệ, giải đáp, tư vấn về chất lượng, giá cả sản phẩm...cho khách hàng.
5. Lập hồ sơ quản lý khách hàng. Thực hiện chăm sóc khách hàng theo định kỳ tháng/quý/năm.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học.
- Khả năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp;
- Kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng kế hoạch công việc;
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng cơ bản Word, Excel;

Tại Công ty CP In và Truyền Thông Royal Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của bản thân;
- Thưởng các ngày lễ tết trong năm;
- Tham gia chế độ BHXH, BHTN: theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty;
- Được hưởng chế độ phúc lợi hàng năm: Nghỉ mát, tham quan du lịch, hiếu hỷ, tham gia các sự kiện của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP In và Truyền Thông Royal Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP In và Truyền Thông Royal Việt Nam

Công ty CP In và Truyền Thông Royal Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20, ngõ 80, phố Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

