Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty CP In và Truyền Thông Royal Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 20 Ngõ 80 phố Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

1. Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới, duy trì phát triển khách hàng cũ.

2. Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường mới.

3. Gặp gỡ đàm phán, ký kết hợp đồng.

4. Liên hệ, giải đáp, tư vấn về chất lượng, giá cả sản phẩm...cho khách hàng.

5. Lập hồ sơ quản lý khách hàng. Thực hiện chăm sóc khách hàng theo định kỳ tháng/quý/năm.

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học.

- Khả năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp;

- Kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng kế hoạch công việc;

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng cơ bản Word, Excel;

Tại Công ty CP In và Truyền Thông Royal Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của bản thân;

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm;

- Tham gia chế độ BHXH, BHTN: theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty;

- Được hưởng chế độ phúc lợi hàng năm: Nghỉ mát, tham quan du lịch, hiếu hỷ, tham gia các sự kiện của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP In và Truyền Thông Royal Việt Nam

