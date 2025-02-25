Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÙNG VI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÙNG VI
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 06, Đường 9A , Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
· Vận hành và điều chỉnh các thông số để máy ép nhựa vận hành tốt, giảm thiểu hư hỏng.
· Xác định các lỗi của sản phẩm và khuôn, sau đó sửa chữa chúng..
· Chịu trách nhiệm kiểm soát tình trạng máy móc, thiết bị và khuôn mẫu ép nhựa
· Giám sát, bảo trì, máy ép và khuôn
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Nam/ Nữ : Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kỹ thuật
· Không yêu cầu kinh nghiệm
· Có hiểu biết về bảo trì máy ép và khuôn là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÙNG VI Thì Được Hưởng Những Gì
· Lương thử việc : 8 triệu Chính thức : 10 - 12 triệu, làm Ca 8 - 12 giờ đổi ca
· Thưởng sáng kiến
· Thưởng tháng 13
· Du lịch nghỉ dưỡng
· Tăng lương định kỳ hàng năm
· Đóng đủ BHXH & các quyền lợi khác theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÙNG VI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
