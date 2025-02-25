Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÙNG VI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 06, Đường 9A , Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

· Vận hành và điều chỉnh các thông số để máy ép nhựa vận hành tốt, giảm thiểu hư hỏng.

· Xác định các lỗi của sản phẩm và khuôn, sau đó sửa chữa chúng..

· Chịu trách nhiệm kiểm soát tình trạng máy móc, thiết bị và khuôn mẫu ép nhựa

· Giám sát, bảo trì, máy ép và khuôn

Yêu Cầu Công Việc

· Nam/ Nữ : Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kỹ thuật

· Không yêu cầu kinh nghiệm

· Có hiểu biết về bảo trì máy ép và khuôn là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÙNG VI Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thử việc : 8 triệu Chính thức : 10 - 12 triệu, làm Ca 8 - 12 giờ đổi ca

· Thưởng sáng kiến

· Thưởng tháng 13

· Du lịch nghỉ dưỡng

· Tăng lương định kỳ hàng năm

· Đóng đủ BHXH & các quyền lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÙNG VI

