Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 39 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Tiktok Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;

- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về content);

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo;

- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;

- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Tiktok Ads của Công ty;

- Đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo;

- Báo cáo kết quả quảng cáo bán hàng theo ngày, tuần, tháng;

- Mọi chi tiết khác trong công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

( Công ty kinh doanh lĩnh vực thời trang).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức và kinh nghiệm TikTok Ads Việt Nam.

- Nắm bắt được chính sách về sàn

- Chăm chỉ học hỏi, cẩn thận, tư duy tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Có khả năng xử lý vấn đề, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

- Chịu được áp lực công việc.

- Có kỹ năng về Excel, tin học văn phòng.

- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7; từ 8h30 - 18h00 (nghỉ trưa từ 12h00-13h30). Chiều thứ 7 tan làm từ 16h.

- Địa điểm làm việc: Tòa nhà HH2,Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:

Thử việc: 7.000.000

Chính thức: 8.000.000 - 15.000.000 (tùy năng lực)

- Cơ hội làm việc với các top KOC, Celeb.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và tôn trọng lẫn nhau. (gen Z đúng nghĩa).

- Có thể linh động thời gian làm việc.

- Xét duyệt lương theo tháng (tùy theo năng lực của nhân viên).

- Tham gia đầy đủ BHXH - BHYT - BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin