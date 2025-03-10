Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 126 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập ý tưởng, kế hoạch, quản lý và thực hiện nội dung của các chiến dịch Marketing: Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads, Zalo Ads, v.v..

Có hiểu biết cơ bản về các công cụ Digital Marketing: SEO, SEM, Content Marketing, Social Media Marketing, Email Marketing, v.v…

Có khả năng viết: bài đăng fanpage, viết bài chuẩn seo, bài viết quảng cáo.

Có khả năng quản trị website, fanpage, group Facebook.

Có khả năng làm video quảng cáo Facebook + tiktok chạy quảng cáo.

Nằm bắt trends (xu hướng) tốt. Hiểu biết rõ về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học trở lên các ngành marketing, truyền thông, hoặc các ngành có liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10 - 15 triệu + Thưởng theo quy định công ty .

Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ theo mức lương.

Nghỉ 12 ngày phép năm, Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.

Văn phòng với không gian xanh, thoáng mát.

Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

Thời gian thử việc: Thương lượng trực tiếp. Lương thử việc: 85% mức lương chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin