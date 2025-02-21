Tuyển Nhân viên mua hàng Momentum Industrial (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên mua hàng Momentum Industrial (Vietnam) Limited

Momentum Industrial (Vietnam) Limited
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Momentum Industrial (Vietnam) Limited

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Momentum Industrial (Vietnam) Limited

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn F, Lô Va. 06

- 08

- 10c, Đường số 17, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Trách nhiệm:
• Hỗ trợ Giám sát mua hàng trong các công việc mua hàng hàng ngày như lựa chọn nhà cung cấp, so sánh giá và đàm phán hợp đồng.
• Hỗ trợ Giám sát mua hàng
lựa chọn nhà cung cấp
so sánh giá
đàm phán hợp đồng
• Chịu trách nhiệm tạo, theo dõi và xác nhận đơn đặt hàng để đảm bảo nguyên vật liệu được giao đúng thời gian và đúng số lượng.
• Chịu trách nhiệm tạo, theo dõi và xác nhận đơn đặt hàng
đúng thời gian và đúng số lượng
• Duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp hiện tại và tìm kiếm nhà cung cấp mới.
• Duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp hiện tại
nhà cung cấp mới
• Thu thập và phân tích thông tin thị trường để hỗ trợ xây dựng chiến lược mua hàng cho công ty.
• Thu thập và phân tích thông tin thị trường
• Giải quyết các vấn đề trong quá trình mua hàng như sự cố về chất lượng hoặc giao hàng chậm trễ.
• Giải quyết các vấn đề trong quá trình mua hàng như sự cố về chất lượng
giao hàng chậm trễ
• Quản lý và sắp xếp hồ sơ mua hàng để đảm bảo dữ liệu đầy đủ và chính xác.
• Quản lý và sắp xếp hồ sơ mua hàng
đầy đủ và chính xác
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:
• 5 năm kinh nghiệm mua nguyên liệu điện tử cho nhà máy (trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm mua nguyên liệu/linh kiện điện tử cho nhà máy).
• 5 năm kinh nghiệm
điện tử
ít nhất 2 năm kinh nghiệm mua nguyên liệu/linh kiện điện tử
• Thành thạo tiếng Trung: có khả năng đọc, viết và giao tiếp tốt.
• Thành thạo tiếng Trung
đọc
viết
giao tiếp
• Tính cách tự tin, thực tế và đáng tin cậy.
• Tính cách tự tin, thực tế và đáng tin cậy

Quyền Lợi Tại Momentum Industrial (Vietnam) Limited

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Momentum Industrial (Vietnam) Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Momentum Industrial (Vietnam) Limited

Momentum Industrial (Vietnam) Limited

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2nd Floor, Standard Factory F, Lot Va. 06-08-10c, Street 17, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

