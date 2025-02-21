Tuyển Nhân viên mua hàng Momentum Industrial (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Momentum Industrial (Vietnam) Limited
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn F, Lô Va. 06
- 08
- 10c, Đường số 17, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Trách nhiệm:
• Hỗ trợ Giám sát mua hàng trong các công việc mua hàng hàng ngày như lựa chọn nhà cung cấp, so sánh giá và đàm phán hợp đồng.
• Chịu trách nhiệm tạo, theo dõi và xác nhận đơn đặt hàng để đảm bảo nguyên vật liệu được giao đúng thời gian và đúng số lượng.
• Duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp hiện tại và tìm kiếm nhà cung cấp mới.
• Thu thập và phân tích thông tin thị trường để hỗ trợ xây dựng chiến lược mua hàng cho công ty.
• Giải quyết các vấn đề trong quá trình mua hàng như sự cố về chất lượng hoặc giao hàng chậm trễ.
• Quản lý và sắp xếp hồ sơ mua hàng để đảm bảo dữ liệu đầy đủ và chính xác.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• 5 năm kinh nghiệm mua nguyên liệu điện tử cho nhà máy (trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm mua nguyên liệu/linh kiện điện tử cho nhà máy).
• Thành thạo tiếng Trung: có khả năng đọc, viết và giao tiếp tốt.
• Tính cách tự tin, thực tế và đáng tin cậy.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Momentum Industrial (Vietnam) Limited
