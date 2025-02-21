Tuyển Nhân viên mua hàng Momentum Industrial (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trách nhiệm:

• Hỗ trợ Giám sát mua hàng trong các công việc mua hàng hàng ngày như lựa chọn nhà cung cấp, so sánh giá và đàm phán hợp đồng.

• Chịu trách nhiệm tạo, theo dõi và xác nhận đơn đặt hàng để đảm bảo nguyên vật liệu được giao đúng thời gian và đúng số lượng.

• Duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp hiện tại và tìm kiếm nhà cung cấp mới.

• Thu thập và phân tích thông tin thị trường để hỗ trợ xây dựng chiến lược mua hàng cho công ty.

• Giải quyết các vấn đề trong quá trình mua hàng như sự cố về chất lượng hoặc giao hàng chậm trễ.

• Quản lý và sắp xếp hồ sơ mua hàng để đảm bảo dữ liệu đầy đủ và chính xác.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.