Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Cụm CN Tân Tiến - Tân Tiến - Văn Giang - Hưng Yên, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu trên dây chuyền sản xuất

- Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm trong quá trình sản xuất.

- Kiểm tra thành phẩm sản xuất (tổng thể chất lượng thành phẩm)

- Kiểm tra thông số quá trình sản xuất

- Đề xuất cải tiến quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm

- Xây dựng các biểu mẫu kiểm tra chất lượng thành phẩm, bán thành phẩm, thông số quá trình sản xuất

- Tham gia thiết lập tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Tham gia các cuộc họp chất lượng, cải tiến, 5S, triển khai quy trình mới và các cuộc họp khác khi có yêu cầu

- Rà soát việc thực hiện quy trình sản xuất bằng cách đối chiếu trình tự các bước và thao tác của công nhân với hướng dẫn công đoạn hàng ngày hoặc căn cứ “ Biên bản sản phẩm KPH” để phát hiện kịp thời các điểm không phù hợp, từ đó đề xuất cải tiến đến trưởng nhóm/ trưởng phòng.

- Tham gia phối hợp với các bên liên quan để xử lý lỗi/bất thường trên chuyển khi có phát sinh

- Báo cáo công việc tuần, tháng gửi lên Trưởng nhóm QCSX/ Trưởng phòng QC

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, Cao Đẳng chuyên ngành Kỹ thuật (Cơ khí, Điện,...) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm, sản xuất tại các Nhà máy sản xuất Hiểu rõ nghiệp vụ công tác QC, kiểm tra giám sát chất lượng Khả năng hướng dẫn và đào tạo công nhân Kỹ năng giao tiếp tốt, tổng hợp báo cáo Thành thạo tin học VP Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm Phụ cấp cha mẹ đẻ từ 70 tuổi trở lên: 400,000 đồng/ bố hoặc mẹ/tháng Thưởng ngày Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ Quốc Khánh, Thưởng đột xuất theo Nội quy lao động, qui chế khen thưởng và Quy chế tài chính của Công ty. Phúc lợi cho con: Thưởng học sinh giỏi, xuất sắc, tết Thiếu nhi, trung thu... Phúc lợi thăm hỏi: Hôn nhân, sinh nhật, ốm đau, tang gia ... Nghỉ mát hàng năm 100% do Công ty tổ chức và đài thọ Hỗ trợ 30%- 40% - 50% khi mua sắm các sản phẩm Kangaroo Và các phúc lợi khác theo qui định trong cơ chế Chính sách nhân viên cùng nhau phát triển của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO

