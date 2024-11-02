Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO
- Hưng Yên: Cụm CN Tân Tiến
- Tân Tiến
- Văn Giang
- Hưng Yên, Văn Giang
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu trên dây chuyền sản xuất
- Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm trong quá trình sản xuất.
- Kiểm tra thành phẩm sản xuất (tổng thể chất lượng thành phẩm)
- Kiểm tra thông số quá trình sản xuất
- Đề xuất cải tiến quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm
- Xây dựng các biểu mẫu kiểm tra chất lượng thành phẩm, bán thành phẩm, thông số quá trình sản xuất
- Tham gia thiết lập tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng sản phẩm
- Tham gia các cuộc họp chất lượng, cải tiến, 5S, triển khai quy trình mới và các cuộc họp khác khi có yêu cầu
- Rà soát việc thực hiện quy trình sản xuất bằng cách đối chiếu trình tự các bước và thao tác của công nhân với hướng dẫn công đoạn hàng ngày hoặc căn cứ “ Biên bản sản phẩm KPH” để phát hiện kịp thời các điểm không phù hợp, từ đó đề xuất cải tiến đến trưởng nhóm/ trưởng phòng.
- Tham gia phối hợp với các bên liên quan để xử lý lỗi/bất thường trên chuyển khi có phát sinh
- Báo cáo công việc tuần, tháng gửi lên Trưởng nhóm QCSX/ Trưởng phòng QC
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH, Cao Đẳng chuyên ngành Kỹ thuật (Cơ khí, Điện,...)
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm, sản xuất tại các Nhà máy sản xuất
Hiểu rõ nghiệp vụ công tác QC, kiểm tra giám sát chất lượng
Khả năng hướng dẫn và đào tạo công nhân
Kỹ năng giao tiếp tốt, tổng hợp báo cáo
Thành thạo tin học VP
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm
Phụ cấp cha mẹ đẻ từ 70 tuổi trở lên: 400,000 đồng/ bố hoặc mẹ/tháng
Thưởng ngày Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ Quốc Khánh, Thưởng đột xuất theo Nội quy lao động, qui chế khen thưởng và Quy chế tài chính của Công ty.
Phúc lợi cho con: Thưởng học sinh giỏi, xuất sắc, tết Thiếu nhi, trung thu...
Phúc lợi thăm hỏi: Hôn nhân, sinh nhật, ốm đau, tang gia ...
Nghỉ mát hàng năm 100% do Công ty tổ chức và đài thọ
Hỗ trợ 30%- 40% - 50% khi mua sắm các sản phẩm Kangaroo
Và các phúc lợi khác theo qui định trong cơ chế Chính sách nhân viên cùng nhau phát triển của Tập đoàn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI