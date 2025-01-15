Tuyển Nhân viên vận hành PTA Asia Consultants Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

PTA Asia Consultants Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
PTA Asia Consultants Co., Ltd

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại PTA Asia Consultants Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 601, Tòa nhà Trần Phú, số 6 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện thiết kế hệ thống Cấp thoát nước cho các dự án công trình dân dụng sử dụng phần mềm AutoCAD/Revit MEP.
- Thiết kế bản vẽ phần Cấp thoát nước (Quy hoạch và triển khai chi tiết thiết kế cơ điện các công trình dân dụng, khách sạn, công nghiệp, hạ tầng khu đô thị và công nghiệp, thiết kế Cấp thoát nước nhà cao tầng …).
- Bóc tách khối lượng, lập dự toán theo bản vẽ thiết kế.
- Lập bản thuyết minh cho phần Cấp thoát nước.
- Những nhiệm vụ khác được cấp quản lý giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cấp thoát nước.
- Kỹ sư nam, có kinh nghiệm từ 4-5 năm trong lĩnh vực thiết kế Cấp thoát nước nhà cao tầng.
- Thành thạo AutoCAD (biết sử dụng RevitMEP là một lợi thế).
- Chăm chỉ, nhiệt tình, có kỹ năng làm việc đội ngũ và chịu được áp lực công việc.
- Có thể giao tiếp, đọc hiểu tài liệu Kỹ thuật bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại PTA Asia Consultants Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PTA Asia Consultants Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PTA Asia Consultants Co., Ltd

PTA Asia Consultants Co., Ltd

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 601, Tòa nhà Trần Phú, số 6 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

