Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Minh Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Minh Khang
- Hồ Chí Minh: 20 Hoàng Minh Giám, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Hiện nay, Minh Khang đang cần tuyển nhân viên kinh doanh lĩnh vực thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị y tế tại các khu vực Hồ Chí Minh.
• Số lượng: 02 nhân viên (VP Hồ Chí Minh)
• Vị trí:
- Product Sales engineer: yêu cầu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales lĩnh vực y tế hoặc sales dự án, hoặc Product Specialist
Công việc được phân công dựa trên kinh nghiệm và năng lực làm việc
• Nhóm ngành, lĩnh vực:
- Thiết bị Y tế
- Thiết bị Giải phẫu bệnh
- Thiết bị Công nghệ Sinh học/Khoa học sự sống: Sinh học phân tử, Tế bào, Vi sinh, Hóa sinh...
- và Hóa chất, Vật tư
• Đối tượng khách hàng: Bệnh viện, Viện, Trường, Cơ quan quản lý nhà nước... được phân theo khu vực phụ trách
• Triển khai chăm sóc khách hàng hiện tại, mở rộng khách hàng mới; bán hàng các ngành hàng của Công ty; hỗ trợ nhóm chuẩn bị tài liệu, báo giá, thầu, thuyết trình trình bày, tổ chức hội thảo và các hoạt động sales khác.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
