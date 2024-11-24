Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 95A1 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phát triển các dự án phần mềm.
- Tham gia thực tập Full-time.
- Tìm hiểu và phát triển chức năng Web E-Commerce.
- Được hướng dẫn về ý thức chất lượng, teamwork.
- Một số công việc khác sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng và hiểu biết về : C#, ASP.NET, SQL Server
- Đã tốt nghiệp Cao đẳng / Đại Học hoặc đang đợi Bằng trong vòng 2 tháng (ngành Công nghệ thông tin, Phần mềm)
- Có hiểu biết về E-Commerce là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các hoạt động Team Building như : thể thao, tiệc Công ty,...
- Môi trường làm việc Nhật Bản thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
- Được đánh giá kết quả sau thời gian thực tập để trở thành nhân viên chính thức.
■ Khi trở thành nhân viên chính thức sẽ được thêm những phúc lợi sau :
- Lương tháng 13
- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch công ty hằng năm
- Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,...
- Lương, trợ cấp thỏa thuận theo năng lực làm việc
- Đánh giá Performance 3 tháng 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 95A1 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

