Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản thoả thuận theo năng lực, thưởng doanh thu, lương KPI theo kết quả kinh doanh Thu nhập hấp dẫn, các chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt Thưởng các ngày Lễ /Tết (theo chính sách công ty từng thời kì) Chế độ nghỉ phép, Bảo hiểm theo quy định Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phát triển bản thân Trải nghiệm các dịch vụ cao cấp tại AMARE và ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và thị phần theo định hướng công ty

Chịu trách nhiệm về kết quả Kinh doanh của Phòng KD

Xây dựng cơ chế/ chính sách/ sản phẩm hợp tác với các đối tác

Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng, đối tác

Nghiên cứu thị trường, đối thủ, đề xuất chiến lược kinh doanh mới nhằm đáp ứng xu hướng và nhu cầu khách hàng

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh

Phối hợp với các bộ phận marketing, dịch vụ khách hàng, vừa đảm bảo doanh thu vừa duy trì trải nghiệm khách hàng chất lượng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ Học vấn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính, đầu tư, thương mại, marketing... hoặc các chuyên ngành liên quan

2. Kiến thức/ Chuyên môn

Kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, quản trị, dịch vụ

Tư duy dịch vụ khách hàng cao cấp

3. Các kỹ năng

Kỹ năng quản lý đội nhóm, đàm phán thuyết phục

Kỹ năng quản lý dự án

Kỹ xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm quản lý khách hàng

4. Các kinh nghiệm liên quan

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp, chăm sóc sức khỏe, wellness, spa, thẩm mỹ viện, trị liệu, du lịch ...

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý

5. Các năng lực cần có

Trung thực, tư chất đạo đức tốt, nhiệt tình, nghiêm túc, sáng tạo, chủ động và có trách nhiệm cao trong công việc

Tư duy chiến lược và khả năng phân tích thị trường nhạy bén.

Kinh nghiệm xây dựng và điều hành đội ngũ kinh doanh hiệu quả.

Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường và có tinh thần đổi mới.

Đam mê với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm dịch vụ cao cấp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin