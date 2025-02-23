Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cơ bản thoả thuận theo năng lực, thưởng doanh thu, lương KPI theo kết quả kinh doanh Thu nhập hấp dẫn, các chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt Thưởng các ngày Lễ /Tết (theo chính sách công ty từng thời kì) Chế độ nghỉ phép, Bảo hiểm theo quy định Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phát triển bản thân Trải nghiệm các dịch vụ cao cấp tại AMARE và ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và thị phần theo định hướng công ty
Chịu trách nhiệm về kết quả Kinh doanh của Phòng KD
Xây dựng cơ chế/ chính sách/ sản phẩm hợp tác với các đối tác
Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng, đối tác
Nghiên cứu thị trường, đối thủ, đề xuất chiến lược kinh doanh mới nhằm đáp ứng xu hướng và nhu cầu khách hàng
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh
Phối hợp với các bộ phận marketing, dịch vụ khách hàng, vừa đảm bảo doanh thu vừa duy trì trải nghiệm khách hàng chất lượng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ Học vấn
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính, đầu tư, thương mại, marketing... hoặc các chuyên ngành liên quan
2. Kiến thức/ Chuyên môn
Kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, quản trị, dịch vụ
Tư duy dịch vụ khách hàng cao cấp
3. Các kỹ năng
Kỹ năng quản lý đội nhóm, đàm phán thuyết phục
Kỹ năng quản lý dự án
Kỹ xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường
Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm quản lý khách hàng
4. Các kinh nghiệm liên quan
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp, chăm sóc sức khỏe, wellness, spa, thẩm mỹ viện, trị liệu, du lịch ...
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý
5. Các năng lực cần có
Trung thực, tư chất đạo đức tốt, nhiệt tình, nghiêm túc, sáng tạo, chủ động và có trách nhiệm cao trong công việc
Tư duy chiến lược và khả năng phân tích thị trường nhạy bén.
Kinh nghiệm xây dựng và điều hành đội ngũ kinh doanh hiệu quả.
Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường và có tinh thần đổi mới.
Đam mê với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm dịch vụ cao cấp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

