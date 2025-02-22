Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Eurowindow Multicomplex, Số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Trưởng phòng kinh doanh

Tham gia vào việc điều hành cùng Ban Lãnh đạo Công ty.

Phát triển quan hệ chiến lược với các nhà cung cấp, đại lý.

Đề xuất, Lập kế hoạch & tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, mở rộng kinh doanh

Quản lý, phát triển đội ngũ nhóm Sales.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Anh thành thạo (đặc biệt kỹ năng speaking)

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics ( Air, Sea ), 1- 3 năm kinh nghiệm về quản lý.

Tại Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (20-30 tr) + phụ cấp/tỷ lệ incentive cao (không giới hạn)

Công ty có nền tảng về tài chính và quan hệ với các cơ quan hữu quan tốt.

Team kinh doanh trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, kỹ năng, kinh nghiệm tốt.

Sếp tâm lý, hiểu biết rộng là mentor rất tốt cho nhân viên

Cơ hội tiếp xúc và mở rộng nhiều mối quan hệ giá trị để phát triển bản thân trong ngành

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động (8X, 9X)

Du lịch trong và ngoài nước đến những địa điểm hấp dẫn.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam

