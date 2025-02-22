Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Eurowindow Multicomplex, Số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia vào việc điều hành cùng Ban Lãnh đạo Công ty.
Phát triển quan hệ chiến lược với các nhà cung cấp, đại lý.
Đề xuất, Lập kế hoạch & tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, mở rộng kinh doanh
Quản lý, phát triển đội ngũ nhóm Sales.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh thành thạo (đặc biệt kỹ năng speaking)
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics ( Air, Sea ), 1- 3 năm kinh nghiệm về quản lý.

Tại Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (20-30 tr) + phụ cấp/tỷ lệ incentive cao (không giới hạn)
Công ty có nền tảng về tài chính và quan hệ với các cơ quan hữu quan tốt.
Team kinh doanh trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, kỹ năng, kinh nghiệm tốt.
Sếp tâm lý, hiểu biết rộng là mentor rất tốt cho nhân viên
Cơ hội tiếp xúc và mở rộng nhiều mối quan hệ giá trị để phát triển bản thân trong ngành
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động (8X, 9X)
Du lịch trong và ngoài nước đến những địa điểm hấp dẫn.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Eurowindow Multicomplex, Số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Hanoi, Vietnam

