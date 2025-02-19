Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Số 5,đường số 8,KDC Hà Đô 3/2 phường 12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Phụ trách lên ý tưởng sáng tạo, viết kịch bản, chỉnh sửa, hậu kỳ và đăng tải video ngắn trên TikTok.
Có thể tự hoàn thành việc chỉnh sửa video – chủ yếu là cắt ghép, nội dung gốc ít, hiểu rõ quy tắc loại bỏ trùng lặp của video ngắn, đảm bảo phù hợp với phong cách thương hiệu và thị hiếu thẩm mỹ tại Việt Nam.
Phối hợp với chuyên viên BD để kiểm tra chất lượng nội dung video của KOLs, thực hiện chỉnh sửa cắt ghép.
Thường xuyên phân tích các chỉ số dữ liệu trong hệ thống và đề xuất phương án tối ưu hóa.
Phối hợp với quản lý cửa hàng để thiết kế, điều chỉnh và tối ưu hóa hình ảnh chính của sản phẩm cũng như trang chi tiết sản phẩm.
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như PS, CapCut, PR, AE,...
Biết giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
2. Cải thiện tiếng Trung thông qua việc giao tiếp với các đồng nghiệp Trung Quốc
3. Salary:14-17 mil/month
Based in Hanoi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
