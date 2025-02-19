Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 5,đường số 8,KDC Hà Đô 3/2 phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Phụ trách lên ý tưởng sáng tạo, viết kịch bản, chỉnh sửa, hậu kỳ và đăng tải video ngắn trên TikTok.
Có thể tự hoàn thành việc chỉnh sửa video – chủ yếu là cắt ghép, nội dung gốc ít, hiểu rõ quy tắc loại bỏ trùng lặp của video ngắn, đảm bảo phù hợp với phong cách thương hiệu và thị hiếu thẩm mỹ tại Việt Nam.
Phối hợp với chuyên viên BD để kiểm tra chất lượng nội dung video của KOLs, thực hiện chỉnh sửa cắt ghép.
Thường xuyên phân tích các chỉ số dữ liệu trong hệ thống và đề xuất phương án tối ưu hóa.
Phối hợp với quản lý cửa hàng để thiết kế, điều chỉnh và tối ưu hóa hình ảnh chính của sản phẩm cũng như trang chi tiết sản phẩm.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chỉnh sửa video ngắn trên TikTok từ 6 tháng trở lên.
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như PS, CapCut, PR, AE,...
Biết giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội làm việc tại Cty thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Trung Quốc
2. Cải thiện tiếng Trung thông qua việc giao tiếp với các đồng nghiệp Trung Quốc
3. Salary:14-17 mil/month
Based in Hanoi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1508B, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

