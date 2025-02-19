Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5,đường số 8,KDC Hà Đô 3/2 phường 12, Quận 10, Quận 10

Phụ trách lên ý tưởng sáng tạo, viết kịch bản, chỉnh sửa, hậu kỳ và đăng tải video ngắn trên TikTok.

Có thể tự hoàn thành việc chỉnh sửa video – chủ yếu là cắt ghép, nội dung gốc ít, hiểu rõ quy tắc loại bỏ trùng lặp của video ngắn, đảm bảo phù hợp với phong cách thương hiệu và thị hiếu thẩm mỹ tại Việt Nam.

Phối hợp với chuyên viên BD để kiểm tra chất lượng nội dung video của KOLs, thực hiện chỉnh sửa cắt ghép.

Thường xuyên phân tích các chỉ số dữ liệu trong hệ thống và đề xuất phương án tối ưu hóa.

Phối hợp với quản lý cửa hàng để thiết kế, điều chỉnh và tối ưu hóa hình ảnh chính của sản phẩm cũng như trang chi tiết sản phẩm.

Có kinh nghiệm chỉnh sửa video ngắn trên TikTok từ 6 tháng trở lên.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như PS, CapCut, PR, AE,...

Biết giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội làm việc tại Cty thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Trung Quốc

2. Cải thiện tiếng Trung thông qua việc giao tiếp với các đồng nghiệp Trung Quốc

3. Salary:14-17 mil/month

Based in Hanoi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM

