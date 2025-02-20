Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 83/3 Quốc lộ 13 cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Phỏng vấn Online, đi làm sau tết
Chịu trách nhiệm thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Tiktok, Facebook, YouTube,...)
Phối hợp với Content để lên ý tưởng, kịch bản và định hướng hình ảnh
Quay video, livestream theo kịch bản tại Studio/ ngoại cảnh
Chuẩn bị setup cho các buổi quay
Đảm bảo tất cả video thành phẩm trên các kênh truyền thông theo đúng quy chuẩn của công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm, có kinh nghiệm trong ngành gia dụng, nội thất là một lợi thế.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Điện ảnh, hoặc các ngành liên quan
Sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ cho công việc như: Photoshop, Capcut, Premiere, After Effect, ...
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Có tinh thần trách nhiệm với công việc, dám nhận trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng
Thu nhập: 10 - 12 triệu VNĐ/tháng (thương lượng theo năng lực).
Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi theo quy định
Phụ cấp tăng ca, thưởng đạt KPI, thưởng hiệu quả công việc
Có sẵn thiết bị làm việc
Môi trường làm việc: trẻ trung, năng động, thân thiện, đa số là Gen Z
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
