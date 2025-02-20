Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83/3 Quốc lộ 13 cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phỏng vấn Online, đi làm sau tết

Chịu trách nhiệm thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Tiktok, Facebook, YouTube,...)

Phối hợp với Content để lên ý tưởng, kịch bản và định hướng hình ảnh

Quay video, livestream theo kịch bản tại Studio/ ngoại cảnh

Chuẩn bị setup cho các buổi quay

Đảm bảo tất cả video thành phẩm trên các kênh truyền thông theo đúng quy chuẩn của công ty

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm, có kinh nghiệm trong ngành gia dụng, nội thất là một lợi thế.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Điện ảnh, hoặc các ngành liên quan

Sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ cho công việc như: Photoshop, Capcut, Premiere, After Effect, ...

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Có tinh thần trách nhiệm với công việc, dám nhận trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng

Thu nhập: 10 - 12 triệu VNĐ/tháng (thương lượng theo năng lực).

Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi theo quy định

Phụ cấp tăng ca, thưởng đạt KPI, thưởng hiệu quả công việc

Có sẵn thiết bị làm việc

Môi trường làm việc: trẻ trung, năng động, thân thiện, đa số là Gen Z

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO

