Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 67 Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Biên tập video

Chỉnh sửa, biên tập video quảng cáo, recap sự kiện, highlight gameplay theo yêu cầu chiến dịch.

Biên tập các video giới thiệu sản phẩm/dịch vụ (F&B, gaming combo, giải đấu Esports).

2. Tạo đồ họa động (Motion Graphics)

Tạo hiệu ứng đồ họa động cho video quảng cáo, recap sự kiện hoặc nội dung truyền thông trên mạng xã hội.

Thiết kế intro/outro và các yếu tố đồ họa liên quan để đồng bộ với nhận diện thương hiệu.

3. Quản lý âm thanh và hiệu ứng

Lựa chọn, cắt ghép và chỉnh sửa âm thanh, nhạc nền phù hợp với nội dung video.

Thêm hiệu ứng âm thanh (sound effects) để tăng tính sống động cho video.

4. Quản lý chất lượng video

Đảm bảo chất lượng hình ảnh, độ phân giải, và bố cục trong tất cả các video sản xuất.

Kiểm tra và chỉnh sửa video dựa trên phản hồi của CMO hoặc các bộ phận liên quan.

5. Phát triển ý tưởng sáng tạo

Đề xuất ý tưởng cho nội dung video, kịch bản, và cách dàn dựng.

6. Quản lý kho dữ liệu video

Lưu trữ, sắp xếp kho video, clip, và tài nguyên thiết kế để dễ dàng sử dụng cho các dự án sau.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Sản xuất Video, Đồ họa chuyển động, Truyền thông đa phương tiện hoặc lĩnh vực liên quan.

Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn về dựng video, motion graphics hoặc kỹ thuật hậu kỳ.

Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực biên tập video.

Có kinh nghiệm làm video cho ngành Gaming, F&B hoặc các sự kiện giải trí là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo các công cụ như Adobe Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve, Audition.

Kỹ năng xử lý hình ảnh cơ bản bằng Photoshop, Illustrator.

Khả năng làm việc độc lập, phối hợp tốt với các nhóm nội dung và thiết kế.Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Ngữ văn, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 12.000.000đ - 18.000.000đ tuỳ theo năng lực của ứng viên.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, phép năm, lương tháng 13 theo Luật lao động hiện hành

Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật hằng năm theo quy định, du lịch hằng năm.

Các chính sách phúc lợi và chế độ đãi ngộ khác theo Quy chế Công ty

Thời gian làm việc: 08h30 - 12h00 & 13h30 - 18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6; Thứ 7 làm cách tuần.

Địa điểm làm việc: 67 Trần não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS

