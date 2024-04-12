Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Kiến trúc NC Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Lên ý tưởng, phương án thiết kế kiến trúc, không gian nội thất, công trình và tư vấn cho khách hàng.

- Vẽ và lên phối cảnh 3D, xây dựng hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công công trình.

- Bố cục, sắp xếp khoa học các hình ảnh & bản vẽ của phương án để có thể trình bày thiết kế với chủ đầu tư một cách thuận lợi nhất.

- Quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.