Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Kiến trúc NC Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Kiến trúc NC Design
- Hà Nội: Toà HUD3 TOWER số 121
- 123 Tô Hiệu
- Nguyên, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Lên ý tưởng, phương án thiết kế kiến trúc, không gian nội thất, công trình và tư vấn cho khách hàng.
- Vẽ và lên phối cảnh 3D, xây dựng hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công công trình.
- Bố cục, sắp xếp khoa học các hình ảnh & bản vẽ của phương án để có thể trình bày thiết kế với chủ đầu tư một cách thuận lợi nhất.
- Quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 2 năm kinh nghiệm
- Sử dụng tốt các phần mềm 3Dmax, autocad, sketchup,…
- Dựng hình ảnh tốt, render đẹp, có gu thiết kế (có thể đào tạo và chỉnh dần trong quá trình làm việc)
- Có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc
Tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Kiến trúc NC Design Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên thân thiện và năng động
- Phụ cấp ăn trưa, vé xe
- Thưởng tết, du lịch 1 lần/năm
- Đãi ngộ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Kiến trúc NC Design
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
