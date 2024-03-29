Tuyển Kinh doanh/Bán hàng công ty cổ phần tư vấn và đào tạo V-TORCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16/15/20 đường 22, P. Linh Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

● Tìm kiếm và tiếp cận các doanh nghiệp để giới thiệu và bán các chương trình đào tạo

phù hợp. (Chủ yếu các doanh nghiệp làm đẹp)

● Xây dựng mối quan hệ và duy trì liên hệ chặt chẽ với các khách hàng hiện tại và tiềm

năng.

● Tư vấn và đề xuất giải pháp đào tạo phù hợp để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu kinh

doanh của khách hàng.

● Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán hợp đồng và đảm bảo các giao dịch

được hoàn thành một cách hiệu quả.

● Theo dõi và báo cáo kết quả theo chỉ tiêu được giao hàng tháng



Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc:

● Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực đào tạo

hoặc dịch vụ B2B.

● Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ làm việc lâu

dài.

● Sẵn lòng làm việc độc lập và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

● Sở hữu tinh thần cầu tiến, linh hoạt và có khả năng giải quyết vấn đề.

● Sẵn sàng di chuyển và làm việc linh hoạt theo yêu cầu công việc



Tại công ty cổ phần tư vấn và đào tạo V-TORCH Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc Lợi

● Thu nhập: 10-30tr/tháng.( Lương cứng + % doanh số + Thương KPI)

● Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước

● Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, du lịch hàng năm, team building, tặng quà sinh nhật,

kết hôn, sinh con…

● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển

● Cơ hội thăng tiến

● Được tham gia các chương trình đào tạo hấp dẫn





Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần tư vấn và đào tạo V-TORCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.