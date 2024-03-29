Tuyển Kinh doanh/Bán hàng công ty cổ phần tư vấn và đào tạo V-TORCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại công ty cổ phần tư vấn và đào tạo V-TORCH
- Hồ Chí Minh: 16/15/20 đường 22, P. Linh Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
● Tìm kiếm và tiếp cận các doanh nghiệp để giới thiệu và bán các chương trình đào tạo
phù hợp. (Chủ yếu các doanh nghiệp làm đẹp)
● Xây dựng mối quan hệ và duy trì liên hệ chặt chẽ với các khách hàng hiện tại và tiềm
năng.
● Tư vấn và đề xuất giải pháp đào tạo phù hợp để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu kinh
doanh của khách hàng.
● Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán hợp đồng và đảm bảo các giao dịch
được hoàn thành một cách hiệu quả.
● Theo dõi và báo cáo kết quả theo chỉ tiêu được giao hàng tháng
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu Công Việc:
● Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực đào tạo
hoặc dịch vụ B2B.
● Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ làm việc lâu
dài.
● Sẵn lòng làm việc độc lập và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
● Sở hữu tinh thần cầu tiến, linh hoạt và có khả năng giải quyết vấn đề.
● Sẵn sàng di chuyển và làm việc linh hoạt theo yêu cầu công việc
Tại công ty cổ phần tư vấn và đào tạo V-TORCH Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc Lợi
● Thu nhập: 10-30tr/tháng.( Lương cứng + % doanh số + Thương KPI)
● Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước
● Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, du lịch hàng năm, team building, tặng quà sinh nhật,
kết hôn, sinh con…
● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển
● Cơ hội thăng tiến
● Được tham gia các chương trình đào tạo hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần tư vấn và đào tạo V-TORCH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
