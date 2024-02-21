Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT
Ngày đăng tuyển: 21/02/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT

Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nhận file 2d, 3d từ thiết kế, đo đạt khảo sát thực tế và lên phương án thi công.

- Ra file CNC bằng phần mềm skechup ABF.

- Bóc tách kết cấu sản phẩm, triển khai file cắt CNC từ bản vẽ thiết kế, tính toán bóc khối lượng kiểm tra chất lượng sản phẩm cắt CNC.

- Phối hợp với nhân viên xưởng kiểm soát quá trình gia công, đảm bảo các chi tiết được gia công theo đúng yêu cầu.

- Thực hiện các yêu cầu khác có liên quan do cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vược, am hiểu kỹ thuật, kết cấu sản phẩm đồ gỗ, có khả năng làm việc độc lập.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, thật thà, chịu khó, định hướng làm việc lâu dài.

- Sử dụng thành thạo phần Sketchup, nắm vững kết cấu các hạng mục nội thất chính như giường, tủ áo, tủ bếp, kệ tivi, bàn trang điểm...

- Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00, Chiều từ 13h-17h. (Thứ 2 đến Thứ 7); làm việc tại Xưởng Sản Xuất: Ấp 5, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10tr – 15tr

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng

- Lương tháng 13;

- Được training công tác quản lý/ chuyên môn;

- Du lịch Công ty 1 lần/ năm

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Nghỉ phép 12 ngày/ năm;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

