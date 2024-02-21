Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT
- Hồ Chí Minh: Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Nhận file 2d, 3d từ thiết kế, đo đạt khảo sát thực tế và lên phương án thi công.
- Ra file CNC bằng phần mềm skechup ABF.
- Bóc tách kết cấu sản phẩm, triển khai file cắt CNC từ bản vẽ thiết kế, tính toán bóc khối lượng kiểm tra chất lượng sản phẩm cắt CNC.
- Phối hợp với nhân viên xưởng kiểm soát quá trình gia công, đảm bảo các chi tiết được gia công theo đúng yêu cầu.
- Thực hiện các yêu cầu khác có liên quan do cấp trên giao.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vược, am hiểu kỹ thuật, kết cấu sản phẩm đồ gỗ, có khả năng làm việc độc lập.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, thật thà, chịu khó, định hướng làm việc lâu dài.
- Sử dụng thành thạo phần Sketchup, nắm vững kết cấu các hạng mục nội thất chính như giường, tủ áo, tủ bếp, kệ tivi, bàn trang điểm...
- Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00, Chiều từ 13h-17h. (Thứ 2 đến Thứ 7); làm việc tại Xưởng Sản Xuất: Ấp 5, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 10tr – 15tr
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng
- Lương tháng 13;
- Được training công tác quản lý/ chuyên môn;
- Du lịch Công ty 1 lần/ năm
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Nghỉ phép 12 ngày/ năm;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT
