Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Thực hiện các yêu cầu khác có liên quan do cấp trên giao.

- Phối hợp với nhân viên xưởng kiểm soát quá trình gia công, đảm bảo các chi tiết được gia công theo đúng yêu cầu.

- Ra file CNC bằng phần mềm skechup ABF.

- Nhận file 2d, 3d từ thiết kế, đo đạt khảo sát thực tế và lên phương án thi công.

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vược, am hiểu kỹ thuật, kết cấu sản phẩm đồ gỗ, có khả năng làm việc độc lập.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, thật thà, chịu khó, định hướng làm việc lâu dài.

- Sử dụng thành thạo phần Sketchup, nắm vững kết cấu các hạng mục nội thất chính như giường, tủ áo, tủ bếp, kệ tivi, bàn trang điểm...

- Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00, Chiều từ 13h-17h. (Thứ 2 đến Thứ 7); làm việc tại Xưởng Sản Xuất: Ấp 5, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.