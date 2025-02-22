Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16M2 Ngõ 112 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng

• Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban, lập kế hoạch tuyển dụng trình Trưởng phòng.

• Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch.

• Gửi thông báo cho các ứng viên đã trúng tuyển.

• Soạn thảo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động cho nhân viên.

• Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của Công ty.

2. Quản lý trang thiết bị, văn phòng phẩm cho công ty

• Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư cần thiết cho các phòng ban.

• Thanh toán chi phí phục vụ kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp như phí chuyển phát nhanh, hóa đơn điện nước, internet, thuê văn phòng, văn phòng phẩm,..

3. Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

• Yêu cầu độ tuổi trong khoảng 1995 - 1998

• Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan

• Giao tiếp tiếng anh cơ bản.

• Thành thạo tin học văn phòng

• Tác phong nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm

• Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, năng động, nhiệt tình hỗ trợ thêm các công việc khác trong công ty.

Tại Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

III. Quyền lợi:

• Lương từ 10.000.000 – 15.000.000

• Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13

• Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty

• Du lịch 2 lần/năm

• Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Thời gian làm việc:

• Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin