Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
• Xác định nhu cầu nhân sự hiện nay và đưa ra dự báo
• Xây dựng chiến lược thu hút ứng viên và các kế hoạch tuyển dụng
• Tìm nguồn ứng viên để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hiện tại và tương lai theo dự báo
• Lên kế hoạch và tiến hành công việc tuyển dụng, thực hiện sàng lọc ứng viên (lọc CV, phỏng vấn,...)
• Chăm sóc trải nghiệm ứng viên
• Hỗ trợ duy trì và phát triển nguồn nhân lực
• Tổ chức hoặc tham dự các hội chợ việc làm, các trung tâm việc làm hoặc các sự kiện việc làm khác
• Các công việc khác theo sự yêu cầu của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên trong tuyển dụng
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8-12M
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết.
Du lịch trong/ ngoài nước..
TGIF, tiệc sinh nhật, thâm niên, company meeting hàng tháng.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
