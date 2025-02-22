Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 06, tòa 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Triển khai xây dựng các quy định, quy trình có liên quan đến công tác tuyển dụng của Công ty;

Tham gia xây dựng định biên của các phòng/ban;

Tham gia xây dựng Mô tả công việc của các vị trí;

Lập các kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng được phê duyệt:

Xây dựng và thực hiện các chương trình nâng cao thương hiệu tuyển dụng của Công ty;

Thực hiện các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân lực và các chuyên ngành phù hợp khác;

Thành thạo Word, Excel., PP, và các phần mềm liên quan;

Có tối thiểu 01 năm làm việc tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng tại Công ty Bất Động Sản.

Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.

Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland

