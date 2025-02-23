Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Các vị trí hay tuyển: Nhân viên kinh doanh, nhân viên telesale, nhân viên IT (IT tư vấn triển khai, IT Helpdesk)…

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 2 đến 3 năm trong lĩnh vực tuyển dụng.
- Đam mê lĩnh vực tuyển dụng và mong muốn phát triển trong lĩnh vực tuyển dụng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông hoặc tuyển Sale B2B và Marketing
- Kỹ năng Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
- Khả năng nhìn nhận và đánh giá con người.
- Chăm chỉ, nhiệt huyết, kỷ luật, chủ động..

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ (Lương cứng từ 12tr)
Địa chỉ làm việc:
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Thời gian làm việc:
Từ Thứ 2 - Thứ 6 (nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật)
Sáng: 8h - 12h; Chiều: 13h - 17h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội:Tầng 2, tòa nhà ATS, số 252 Hoàng Quốc Việt, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội Hồ Chí Minh: Tầng 5, 89 Vạn Kiếp, Phường 3, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

