Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

- Các vị trí hay tuyển: Nhân viên kinh doanh, nhân viên telesale, nhân viên IT (IT tư vấn triển khai, IT Helpdesk)…

- Có kinh nghiệm từ 2 đến 3 năm trong lĩnh vực tuyển dụng.

- Đam mê lĩnh vực tuyển dụng và mong muốn phát triển trong lĩnh vực tuyển dụng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông hoặc tuyển Sale B2B và Marketing

- Kỹ năng Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

- Khả năng nhìn nhận và đánh giá con người.

- Chăm chỉ, nhiệt huyết, kỷ luật, chủ động..

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ (Lương cứng từ 12tr)

Địa chỉ làm việc:

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian làm việc:

Từ Thứ 2 - Thứ 6 (nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật)

Sáng: 8h - 12h; Chiều: 13h - 17h

