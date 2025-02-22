Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Chuyên viên tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, 42 Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trực tiếp tuyển dụng giáo viên tiếng Anh theo tiêu chuẩn do phòng đề ra, phục vụ công tác giảng dạy các lớp học trực tuyến;
Xây dựng các tài liệu phục vụ quá trình tuyển dụng ;
Triển khai các hoạt động đào tạo để đảm bảo giáo viên nắm được đầy đủ về quy định, chính sách giảng dạy của Công ty;
Thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng;
Phối hợp đề xuất các chính sách biện pháp để nâng cao chất lượng, và độ cam kết của giáo viên
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TBP

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ứng viên chuyên ngành Quản Trị Nhân Sự, Quản Trị Kinh Doanh hoặc các khối ngành có liên quan.
Có ít nhất 6 tháng làm việc với vị trí tương đương
Tin học văn phòng tốt, làm việc độc lập, có khả năng ứng dụng phần mềm công nghệ vào công việc (LMS, Excel, Google Sheet,.
Kỹ năng viết báo cáo; tổng hợp, cập nhật thông tin.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên tiếng anh giao tiếp cơ bản.
Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc và tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn: 8.000.000 – 12.000.000đ/tháng, thỏa thuận theo năng lực, xứng đáng với năng lực và đóng góp.
Được phụ cấp 100% trang thiết bị phục vụ công việc: máy tính, điện thoại, sim thẻ trong quá trình làm việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, lương thưởng tháng thứ 13, thưởng lễ 30/4, 2/9, review lương định kì...)
Được tham gia đào tạo dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ và kĩ năng mềm bản thân.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp, cơ hội thăng tiến cao, cơ hội để trau dồi và nâng cao khả năng tiếng anh.
Cơ hội giao lưu, học tập với các đơn vị truyền thông báo chí, đài truyền hình, các đối tác lớn trong lĩnh vực giáo dục.
Cơ hội làm việc trong đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tiếng anh thế hệ mới áp dụng công nghệ hiện đại, đơn vị đầu tiên và duy nhất hợp tác cùng VTV7 làm nên gameshow tiếng anh cho trẻ em.
Cơ hội sử dụng trọn bộ sản phẩm của Công ty khi làm việc tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Số 40 Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

