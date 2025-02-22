Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn lực cho công ty tại các vị trí theo nhu cầu tuyển dụng trong năm (các vị trí thường tuyển dụng là Marketing, Sale, ...)

Thực hiện toàn bộ quy trình tuyển dụng từ khâu làm rõ chân dung ứng viên, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn

Thông tin cho các PB về số hồ sơ đã thu thập và sàng lọc & để chuẩn bị cho công tác phỏng vấn tuyển dụng

Đào tạo hội nhập cho nhân sự mới và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ tiếp nhận đầu vào

Triển khai các nội dung phát triển Thương hiệu tuyển dụng cho công ty.

Xây dựng ngân sách, tổng hợp và thẩm định, đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách dành cho công tác tuyển dụng cho toàn Công ty

Nghiên cứu đề xuất việc cải tiến phương pháp, quy trình tuyển dụng và áp dụng các công cụ hỗ trợ để đánh giá chính xác ứng viên

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã có từ 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương tự

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản

Tự tin, năng động, nhiệt huyết với công việc

Ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm

Kỹ năng giao tiếp/ giải quyết vấn đề/ Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.

Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương chức danh (Deal theo năng lực) + Phụ cấp (Ăn trưa 30.000/ bữa + Gửi xe 80.000/ tháng) + Thưởng tuyển dụng => Thu nhập trung bình lên tới 15 triệu/ tháng

Được cung cấp máy tính để phục vụ công việc

Cơ hội phát triển nghề nghiệp: leader giỏi, có tâm, chỉ cần bạn muốn và chủ động học hỏi, leader hỗ trợ hết lòng và trao cơ hội thử thách.

Quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động như: bảo hiểm (ngây khi lên chính thức), phép năm, nghỉ Lễ Tết,...

Thưởng các ngày Lễ (30/04, 02/09) thưởng Tết dương, Tết âm, lương tháng 13,...

Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi bản thân và gia đình các dịp hiếu hỉ, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, trung thu, 01/06, du lịch,...

Công ty có quỹ đào tạo dành cho nhân viên đi học bên ngoài

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty

Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

