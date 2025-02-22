Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn lực cho công ty tại các vị trí theo nhu cầu tuyển dụng trong năm (các vị trí thường tuyển dụng là Marketing, Sale, ...)
Thực hiện toàn bộ quy trình tuyển dụng từ khâu làm rõ chân dung ứng viên, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn
Thông tin cho các PB về số hồ sơ đã thu thập và sàng lọc & để chuẩn bị cho công tác phỏng vấn tuyển dụng
Đào tạo hội nhập cho nhân sự mới và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ tiếp nhận đầu vào
Triển khai các nội dung phát triển Thương hiệu tuyển dụng cho công ty.
Xây dựng ngân sách, tổng hợp và thẩm định, đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách dành cho công tác tuyển dụng cho toàn Công ty
Nghiên cứu đề xuất việc cải tiến phương pháp, quy trình tuyển dụng và áp dụng các công cụ hỗ trợ để đánh giá chính xác ứng viên
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã có từ 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương tự
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản
Tự tin, năng động, nhiệt huyết với công việc
Ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm
Kỹ năng giao tiếp/ giải quyết vấn đề/ Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.

Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương chức danh (Deal theo năng lực) + Phụ cấp (Ăn trưa 30.000/ bữa + Gửi xe 80.000/ tháng) + Thưởng tuyển dụng => Thu nhập trung bình lên tới 15 triệu/ tháng
Được cung cấp máy tính để phục vụ công việc
Cơ hội phát triển nghề nghiệp: leader giỏi, có tâm, chỉ cần bạn muốn và chủ động học hỏi, leader hỗ trợ hết lòng và trao cơ hội thử thách.
Quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động như: bảo hiểm (ngây khi lên chính thức), phép năm, nghỉ Lễ Tết,...
Thưởng các ngày Lễ (30/04, 02/09) thưởng Tết dương, Tết âm, lương tháng 13,...
Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi bản thân và gia đình các dịp hiếu hỉ, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, trung thu, 01/06, du lịch,...
Công ty có quỹ đào tạo dành cho nhân viên đi học bên ngoài
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty
Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tòa 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

