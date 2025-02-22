Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng
Chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn lực cho công ty tại các vị trí theo nhu cầu tuyển dụng trong năm (các vị trí thường tuyển dụng là Marketing, Sale, ...)
Thực hiện toàn bộ quy trình tuyển dụng từ khâu làm rõ chân dung ứng viên, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn
Thông tin cho các PB về số hồ sơ đã thu thập và sàng lọc & để chuẩn bị cho công tác phỏng vấn tuyển dụng
Đào tạo hội nhập cho nhân sự mới và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ tiếp nhận đầu vào
Triển khai các nội dung phát triển Thương hiệu tuyển dụng cho công ty.
Xây dựng ngân sách, tổng hợp và thẩm định, đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách dành cho công tác tuyển dụng cho toàn Công ty
Nghiên cứu đề xuất việc cải tiến phương pháp, quy trình tuyển dụng và áp dụng các công cụ hỗ trợ để đánh giá chính xác ứng viên
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý bộ phận
Yêu Cầu Công Việc
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản
Tự tin, năng động, nhiệt huyết với công việc
Ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm
Kỹ năng giao tiếp/ giải quyết vấn đề/ Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.
Quyền Lợi
Được cung cấp máy tính để phục vụ công việc
Cơ hội phát triển nghề nghiệp: leader giỏi, có tâm, chỉ cần bạn muốn và chủ động học hỏi, leader hỗ trợ hết lòng và trao cơ hội thử thách.
Quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động như: bảo hiểm (ngây khi lên chính thức), phép năm, nghỉ Lễ Tết,...
Thưởng các ngày Lễ (30/04, 02/09) thưởng Tết dương, Tết âm, lương tháng 13,...
Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi bản thân và gia đình các dịp hiếu hỉ, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, trung thu, 01/06, du lịch,...
Công ty có quỹ đào tạo dành cho nhân viên đi học bên ngoài
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty
Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực
