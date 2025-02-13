Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Thời Trang Cao Cấp Lysilk Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD

Mức lương 500 - 650 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sáng tạo số 70 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, lên kế hoạch và triển khai tuyển dụng.

• Xây dựng quy trình tuyển dụng nhằm nâng cao hiệu quả sàng lọc ứng viên

• Xây dựng Employer Branding trên các kênh social media để đảm bảo hiệu quả tuyển dụng và phát triển thương hiệu tuyển dụng.

• Xây dựng trải nghiệm ứng viên: chế độ đón tiếp, thử việc, đào tạo hội nhập

• Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 500 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

• Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tuyển dụng hoặc Headhunt.

• Có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí thuộc phòng Truyền thông, Media, Thiết kế thời trang.

• Có kiến thức và hiểu biết sâu sắc về các quy trình tuyển dụng từ việc lập kế hoạch, tìm kiếm ứng viên, đến tiến hành phỏng vấn và chọn lựa ứng viên

• Có khả năng giao tiếp rõ ràng, mạch lạc và hiệu quả, cả trong việc nắm bắt yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận khác trong công ty và trong việc tương tác với ứng viên

• Có kinh nghiệm và kỹ năng tốt trong việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng trên các trang social media.

Tại Thời Trang Cao Cấp Lysilk Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

