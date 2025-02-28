Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 113 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, seeding) trên các kênh của truyền thông (Website, Fanpage, Zalo, Báo chí, ...)

Lên ý tưởng, thực hiện nội dung trên các nền tảng Wesbite, Facebook, Tiktok...

Viết kịch bản, sản xuất clip ngắn (đơn giản)

Theo dõi, báo cáo về hiệu quả của nội dung, đề xuất các giải pháp tối ưu nội dung, đề xuất các kênh Marketing mới

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing

Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Kinh nghiệm: từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing

2.Kiến thức chuyên môn:

Có kinh nghiệm phát triển fanpage/ group cộng

Am hiểu về các mạng xã hội & thương mại điện tử

3. Thái độ tính cách:

Sáng tạo – Luôn có ý tưởng mới, biết cách biến hóa nội dung hấp dẫn, thu hút khách hàng.

Bắt trend nhanh nhạy – Cập nhật xu hướng, hiểu thị hiếu để tạo nội dung bắt kịp thời đại.

Khả năng viết tốt – Linh hoạt với nhiều thể loại nội dung

Tỉ mỉ, kiên nhẫn – Đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10.000.000đ – 13.000.000đ

Lương tháng 13

Review tăng lương định kỳ

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật đầy đủ

Được thăm hỏi các dịp ốm đau, ma chay cưới hỏi trong gia đình.

Quỹ học tập và phát triển (learning bank)

Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty: team building, du lịch…

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO

