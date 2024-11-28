Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ & TRUYỀN THÔNG BS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 109 Đường số 1, Phường 7, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc

SÁNG TẠO NỘI DUNG FANPAGE THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Nghiên cứu và phân tích hành vi, sở thích và nhu cầu của tệp người dùng trên fanpage.

Tìm kiếm và cập nhật các nội dung xu hướng, chủ đề hot trên mạng các xã hội,google, tin địa phương...

Sáng tạo các bài đăng hấp dẫn, phù hợp với tệp người dùng của từng fanpage nhằm tăng tương tác và thu hút người dùng.

Đăng tải nội dung với mục tiêu điều hướng người dùng từ fanpage về website để tăng traffic.

Theo dõi hiệu quả bài đăng thông qua các công cụ đo lường như Facebook Insights và điều chỉnh nội dung để tối ưu kết quả.

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG NHÂN SỰ:

Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung và quản lý fanpage, ưu tiên fanpage lớn hoặc đa dạng chủ đề.

Am hiểu hành vi người dùng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

Kỹ năng viết lách sáng tạo, văn phong đa dạng, biết cách làm nổi bật nội dung.

Nhạy bén với xu hướng, có khả năng tìm kiếm và cập nhật các chủ đề được quan tâm.

Có khả năng làm việc nhóm tốt, chịu trách nhiệm cao và biết cách quản lý thời gian hiệu quả.

Không yêu cầu kỹ năng SEO hay viết bài website chuyên sâu, công ty đã có công cụ hỗ trợ.

Quyền Lợi

QUYỀN LỢI:

Lương: 12 Triệu + Thưởng

Thưởng: Thưởng theo hiệu quả công việc, dựa trên hiệu suất bài đăng (traffic về website).

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ tối đa để nhân viên phát triển năng lực.

Thời gian làm việc linh hoạt, tập trung vào hiệu quả hơn số giờ làm việc.

Cung cấp đầy đủ máy móc, công cụ để phục vụ cho công việc

Cung cấp lượng hệ thống fanpage lớn để nhân sự có chỉ số tốt nhằm tăng thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.