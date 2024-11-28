Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ & TRUYỀN THÔNG BS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ & TRUYỀN THÔNG BS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ & TRUYỀN THÔNG BS

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 109 Đường số 1, Phường 7, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

SÁNG TẠO NỘI DUNG FANPAGE THỊ TRƯỜNG HOA KỲ
Nghiên cứu và phân tích hành vi, sở thích và nhu cầu của tệp người dùng trên fanpage.
Tìm kiếm và cập nhật các nội dung xu hướng, chủ đề hot trên mạng các xã hội,google, tin địa phương...
Sáng tạo các bài đăng hấp dẫn, phù hợp với tệp người dùng của từng fanpage nhằm tăng tương tác và thu hút người dùng.
Đăng tải nội dung với mục tiêu điều hướng người dùng từ fanpage về website để tăng traffic.
Theo dõi hiệu quả bài đăng thông qua các công cụ đo lường như Facebook Insights và điều chỉnh nội dung để tối ưu kết quả.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG NHÂN SỰ:
Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung và quản lý fanpage, ưu tiên fanpage lớn hoặc đa dạng chủ đề.
Am hiểu hành vi người dùng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.
Kỹ năng viết lách sáng tạo, văn phong đa dạng, biết cách làm nổi bật nội dung.
Nhạy bén với xu hướng, có khả năng tìm kiếm và cập nhật các chủ đề được quan tâm.
Có khả năng làm việc nhóm tốt, chịu trách nhiệm cao và biết cách quản lý thời gian hiệu quả.
Không yêu cầu kỹ năng SEO hay viết bài website chuyên sâu, công ty đã có công cụ hỗ trợ.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ & TRUYỀN THÔNG BS Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:
Lương: 12 Triệu + Thưởng
Lương:
Thưởng: Thưởng theo hiệu quả công việc, dựa trên hiệu suất bài đăng (traffic về website).
Thưởng:
Hỗ trợ:
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ tối đa để nhân viên phát triển năng lực.
Thời gian làm việc linh hoạt, tập trung vào hiệu quả hơn số giờ làm việc.
Cung cấp đầy đủ máy móc, công cụ để phục vụ cho công việc
Cung cấp lượng hệ thống fanpage lớn để nhân sự có chỉ số tốt nhằm tăng thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ & TRUYỀN THÔNG BS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ & TRUYỀN THÔNG BS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 116 tđường số 10, cityland phan văn trị , gò vấp , hồ chí minh .

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

