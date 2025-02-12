Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TỔ ẤM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 13 - 1, lô 13, khu D, Khu đô thị Geleximco – Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tự xây dựng (Content, Edit, Quay dựng) các nội dung bằng video và hình ảnh, bài viết trên các trang Social, Kênh bán hàng online.

Công việc:

- Xây dựng nội dung sáng tạo dựa trên các từ khoá thương hiệu, chiến dịch.

- Quản lý đăng bài trên các kênh Social (Web, Page, Group, Instagram).

- Biên tập, chỉnh sửa nội dung đảm bảo chất lượng và phù hợp với từng kênh truyền thông

- Tối ưu hóa nội dung cho SEO để tăng khả năng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm

- Phối hợp với đội ngũ marketing để lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch content marketing

- Theo dõi, phân tích hiệu quả của nội dung và đề xuất cải tiến

- Cập nhật xu hướng content marketing và áp dụng vào công việc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22-35 tuổi, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

- Có kỹ năng viết và sáng tạo nội dung theo xu hướng, văn phong trong sáng, logic

- Có kiến thức cơ bản về SEO và content marketing

- Có kỹ năng sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh cơ bản như Photoshop, Canva

- Ưu tiên các ứng viên có kỹ năng xử lý video và sử dụng các công cụ cơ bản như Capcut. Premier

- Có kiến thức kỹ năng cơ bản về quay dựng video và chụp ảnh

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp thông tin nhanh chóng và chính xác

- Sáng tạo, có khả năng tư duy độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

- Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TỔ ẤM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 8.000.000 – 12.000.000 đ/ tháng + % dự án

- Thời gian làm: toàn thời gian

- Được tham gia các hoạt động ngoài giờ như team building, du lịch, nghỉ mát,...

- Lương thưởng cạnh tranh, có thưởng theo dự án, đánh giá năng lực định kỳ xét điều chỉnh lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TỔ ẤM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin