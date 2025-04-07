Tuyển Content Creator Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên ý tưởng, kịch bản các video ngắn cho kênh TikTok, Facebook, Reels, Instagram,...

Phối hợp cùng team Media và các bộ phận khác đảm bảo KPI sản xuất nội dung theo plan và guidelines

Quản lý, đăng tải nội dung lên Tiktok, Facebook; đảm bảo tuân thủ chính sách, thuật toán của nền tảng

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 20-26 tuổi

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong việc sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok, Facebook (yêu cầu có link video đã dựng trên CV)

kinh nghiệm trong việc sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok, Facebook (yêu cầu có link video đã dựng trên CV)

Ưu tiên có kinh nghiệm sản xuất video để chạy quảng cáo (có link video kèm theo)

Có kinh nghiệm viết kịch bản, biên tập nội dung video, quay dựng short video cơ bản

Biết quay dựng và hậu kỳ để có được video thành phẩm là 1 lợi thế

Có khả năng dẫn chuyện, làm visual chính cho video là một lợi thế

Hiểu về thuật toán, hiểu về xu hướng của nền tảng

Chủ động, tinh thần làm việc tập trung, có trách nhiệm

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 8.000.000 đ + thưởng hiệu quả

Thưởng lễ, tết, tháng 13

Cung cấp thiết bị làm việc

Tham gia event, team-building

Môi trường sáng tạo, năng động

Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.