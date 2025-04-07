Tuyển Content Creator Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên ý tưởng, kịch bản các video ngắn cho kênh TikTok, Facebook, Reels, Instagram,...
Phối hợp cùng team Media và các bộ phận khác đảm bảo KPI sản xuất nội dung theo plan và guidelines
Quản lý, đăng tải nội dung lên Tiktok, Facebook; đảm bảo tuân thủ chính sách, thuật toán của nền tảng
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 20-26 tuổi
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong việc sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok, Facebook (yêu cầu có link video đã dựng trên CV)
Có
tối thiểu 6 tháng
kinh nghiệm trong việc sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok, Facebook (yêu cầu có link video đã dựng trên CV)
Ưu tiên có kinh nghiệm sản xuất video để chạy quảng cáo (có link video kèm theo)
Có kinh nghiệm viết kịch bản, biên tập nội dung video, quay dựng short video cơ bản
Biết quay dựng và hậu kỳ để có được video thành phẩm là 1 lợi thế
Có khả năng dẫn chuyện, làm visual chính cho video là một lợi thế
Hiểu về thuật toán, hiểu về xu hướng của nền tảng
Chủ động, tinh thần làm việc tập trung, có trách nhiệm
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 8.000.000 đ + thưởng hiệu quả
Thưởng lễ, tết, tháng 13
Cung cấp thiết bị làm việc
Tham gia event, team-building
Môi trường sáng tạo, năng động
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
