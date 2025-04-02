Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TM DV WE IMPACT MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TM DV WE IMPACT MARKETING
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH TM DV WE IMPACT MARKETING

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH TM DV WE IMPACT MARKETING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 124 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, xây dựng chiến lược, lập kế hoạch cho các dự án, chiến dịch truyền thông và thực thi.
Thực hiện hỗ trợ chụp hình các sản phẩm và quay video TikTok tại các địa điểm của đối tác, khách hàng.
Sáng tạo nội dung, kịch bản, bài đăng Social Media, blog, ...
Sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok (xây dựng định hướng/kịch bản/đường dây)
Phối hợp với Designer và Video Editor sản xuất các ấn phẩm hình ảnh, Video TikTok, Facebook Reels.
Hỗ trợ quá trình quảng bá, chạy event, các hoạt động sản xuất. .
Thống kê, phân tích số liệu, đánh giá hiệu quả các kênh.
Quản trị về mặt nội dung các kênh truyền thông số của công ty: group; fanpage và các ứng dụng mạng xã hội khác (nếu có).
Phân tích xu hướng truyền thông để lựa chọn chủ đề/nội dung truyền thông phù hợp trong từng giai đoạn, chiến dịch cụ thể.
Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Trưởng phòng và Ban Giám đốc (hoặc các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc).
Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.
Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing.
Có kinh nghiệm về Tiktok, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B và điện gia dụng.
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương và có khả năng diễn xuất.
có khả năng diễn xuất
Có niềm đam mê, yêu thích ăn uống và làm việc trong lĩnh vực F&B.
Có kỹ năng xây dựng nội dung, tư duy thẩm mỹ, sáng tạo.
Có khả năng giao tiếp, năng động và teamwork tốt.
Sở hữu khả năng sáng tạo nội dung và viết kịch bản. (nếu có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh ảnh: Canva, Lightroom, ... sẽ là 1 lợi thế).
Có thể chụp ảnh, quay video cơ bản.
Không ngại di chuyển nhiều.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV WE IMPACT MARKETING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và luôn thanh toán đúng hạn.
Các chính sách, phúc lợi thực hiện đúng pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức: review lương hằng năm; 12 ngày phép năm; lương tháng thứ 13; phụ cấp di chuyển; thưởng dự án, thưởng Nhân viên xuất sắc của Quý, của Năm, thưởng lễ, Tết, thâm niên, sinh nhật; teambuilding/nghỉ mát; BHXH theo luật định; khám sức khỏe định kỳ...
Văn phòng mới chuyên nghiệp, thoáng mát, phòng bếp được trang bị đầy đủ thiết bị nhà bếp, ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung, năng động, thỏa sức sáng tạo.
Được đào tạo liên tục để nâng cao năng lực và nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến.
Tea break, trà sữa, cà phê, bánh ngọt, ăn vặt và đa dạng các loại thực phẩm khác.
Có cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn và cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia teambuilding hằng năm, Bonding, Year End Party, ...
Được làm việc trực tiếp và hợp tác với các chủ nhãn hàng lớn, hàng đầu trong lĩnh vực F&B Việt Nam, điện gia dụng, điện máy điện tử.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV WE IMPACT MARKETING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 93 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

