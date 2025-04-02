Tuyển Content Creator Công ty TNHH PK Club làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 85 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông cộng đồng cho các nền tảng social media (Facebook, TikTok,...)

Viết bài blog, nội dung website theo định hướng của team Content.

Tham gia lên ý tưởng, kịch bản cho các chiến dịch truyền thông, video marketing theo dự án của doanh nghiệp

Tìm hiểu, nghiên cứu xu hướng nội dung để đề xuất ý tưởng mới.

Phối hợp với team design để đảm bảo nội dung hấp dẫn, thu hút.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông,...hoặc các ngành liên quan.

Có khả năng viết lách tốt, chủ động, sáng tạo, bắt trend nhanh.

Hiểu biết cơ bản về digital marketing và social media.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết content hoặc từng thực tập ở vị trí tương tự.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh, video là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH PK Club Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội học hỏi và làm việc thực tế trong môi trường agency chuyên nghiệp.

Được tham gia trực tiếp vào dự án xây dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Nâng cao kỹ năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm cho công việc của bản thân.

Giao lưu học hỏi và trải nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hoà đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH PK Club

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.