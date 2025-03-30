Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Diamond Alnata Plus, Sơn Kỳ, Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phát triển nội dung đa dạng, hấp dẫn trên nhiều nền tảng khác nhau (website, mạng xã hội, email marketing,...) nhằm thu hút khách hàng và tăng tương tác.

Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để tạo ra nội dung phù hợp và hiệu quả.

Viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung sao cho phù hợp và thu hút người xem.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.

Tạo ra các hình ảnh, video và infographic chất lượng cao để hỗ trợ nội dung.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung, đưa ra báo cáo và đề xuất cải thiện.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Tham gia vào các hoạt động brainstorming và phát triển ý tưởng nội dung mới.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Creator.

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và linh hoạt trong việc sử dụng ngôn ngữ.

Biết sử dụng cơ bản các công cụ chỉnh sửa hình ảnh và video (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro,...) là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok,...)

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

Am hiểu về thị trường thời trang, mỹ phẩm, và thương mại điện tử là một lợi thế.

Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Cơ hội được học hỏi và phát triển chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi khác.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo luật lao động.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.