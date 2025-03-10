Tuyển Digital Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL
- Hồ Chí Minh: C10 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 1 - 15 USD
• Preparing legal advices and documents about foreign direct investment.
• Preparing legal documents for M&A such as transfer of assets or acquisition of shares.
• Preparing legal documents related to corporate compliance issues.
• Preparing legal documents on Real Estate Law, Commercial Law, etc.
• Reviewing agreements, contracts, and other legal documents.
• Providing legal advice/opinions in response to client’s queries.
• Liaising with governmental authorities for client-related information.
• Representing company/clients in dispute resolution and lawsuits (if any).
• Performing other duties as assigned by the Board of Directors.
Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Experience in FDI, Corporate Law, M&A, Real Estate, Labor Law, etc.
• Proficiency in written and oral English.
• CV with photo in English.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
