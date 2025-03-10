Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Xã Đàn 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Nắm bắt customer insights, các xu hướng (trending) mới nhất áp dụng vào xây dựng nội dung, nghiên cứu thị trường và nghiên cứu đối thủ

Làm việc với team Media để lên ý tưởng, kịch bản cho hình ảnh, video nội dung bán hàng, branding

Quản lý và xây dựng nội dung Fanpage, website.

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing

Làm việc với KOL để phát triển nội dung giới thiệu sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm.

Có kiến thức bài bản, hiểu biết về Content Marketing (kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang là một lợi thế)

Khả năng phân tích và nắm bắt thị hiếu, hành vi khách hàng, có tư duy, óc sáng tạo.

Có kiến thức nền tảng về marketing, truyền thông thương hiệu

Nắm các kỹ thuật tăng tương tác khi sản xuất hình ảnh, video.

Tư duy tốt về hình ảnh, video, biết sử dụng cơ bản capcut...

Quyền Lợi

Thu nhập từ 10-12 triệu/ tháng

Thời gian thử việc 01 tháng.

Thưởng Lễ Tết, thưởng tháng 13

Review đánh giá lương thưởng 1 năm/lần

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có nhiều khả năng phát triển bản thân, thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển

