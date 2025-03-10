Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Xã Đàn 2,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nắm bắt customer insights, các xu hướng (trending) mới nhất áp dụng vào xây dựng nội dung, nghiên cứu thị trường và nghiên cứu đối thủ
Làm việc với team Media để lên ý tưởng, kịch bản cho hình ảnh, video nội dung bán hàng, branding
Quản lý và xây dựng nội dung Fanpage, website.
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing
Làm việc với KOL để phát triển nội dung giới thiệu sản phẩm.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm.
Có kiến thức bài bản, hiểu biết về Content Marketing (kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang là một lợi thế)
Khả năng phân tích và nắm bắt thị hiếu, hành vi khách hàng, có tư duy, óc sáng tạo.
Có kiến thức nền tảng về marketing, truyền thông thương hiệu
Nắm các kỹ thuật tăng tương tác khi sản xuất hình ảnh, video.
Tư duy tốt về hình ảnh, video, biết sử dụng cơ bản capcut...
Tại CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10-12 triệu/ tháng
Thời gian thử việc 01 tháng.
Thưởng Lễ Tết, thưởng tháng 13
Review đánh giá lương thưởng 1 năm/lần
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có nhiều khả năng phát triển bản thân, thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP
