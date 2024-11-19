Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH DMCK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH DMCK Việt Nam
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Viết Content Storytelling để áp dụng trên nền tảng social: Facebook/fanpage; Seeding; Kịch bản video clip viral...
- Có kỹ năng tác nghiệp: Tác nghiệp sự kiện; Phỏng vấn nhân vật...
- Có kỹ năng đề tài: Phát hiện đề tài thú vị, phù hợp khách hàng tiềm năng, có thể đa dạng hóa đề tài ra nhiều góc khai thác.
- Có khả năng nghiên cứu tài liệu để sản xuất nội dung gốc có giá trị.
- Dẫn chương trình (MC), cũng như dẫn dắt trong video clip (VJ trên TikTok...).
- Viết Content PR: Đưa tin; Bài phản ánh; Bài phỏng vấn; Phóng sự...
- Có kỹ năng tư duy logic, lập kế hoạch công việc.
- Lập báo cáo công việc hằng tuần/tháng theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các khoa/trường liên quan ngành báo chí, nhân văn.
- Có tư duy nội dung tốt, có khả năng sáng tạo.
- Trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, có thái độ chuyên nghiệp trong công việc.
- Có tinh thần chủ động giải quyết vấn đề trong công việc.
Tại Công ty TNHH DMCK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được Ban Lãnh đạo đào tạo các kỹ năng chuyên môn về nội dung, phát triển trong môi trường thực chiến.
- Những quyền lợi khác sẽ trao đổi cụ thể trong cuộc phỏng vấn (nếu CV phù hợp).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DMCK Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
