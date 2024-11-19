Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH DMCK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Viết Content Storytelling để áp dụng trên nền tảng social: Facebook/fanpage; Seeding; Kịch bản video clip viral...

- Có kỹ năng tác nghiệp: Tác nghiệp sự kiện; Phỏng vấn nhân vật...

- Có kỹ năng đề tài: Phát hiện đề tài thú vị, phù hợp khách hàng tiềm năng, có thể đa dạng hóa đề tài ra nhiều góc khai thác.

- Có khả năng nghiên cứu tài liệu để sản xuất nội dung gốc có giá trị.

- Dẫn chương trình (MC), cũng như dẫn dắt trong video clip (VJ trên TikTok...).

- Viết Content PR: Đưa tin; Bài phản ánh; Bài phỏng vấn; Phóng sự...

- Có kỹ năng tư duy logic, lập kế hoạch công việc.

- Lập báo cáo công việc hằng tuần/tháng theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, ngoại hình khá, có khả năng lên hình.

- Tốt nghiệp các khoa/trường liên quan ngành báo chí, nhân văn.

- Có tư duy nội dung tốt, có khả năng sáng tạo.

- Trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, có thái độ chuyên nghiệp trong công việc.

- Có tinh thần chủ động giải quyết vấn đề trong công việc.

Tại Công ty TNHH DMCK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập (mức tham khảo trên thị trường): 12-15 triệu VNĐ/tháng.

- Được Ban Lãnh đạo đào tạo các kỹ năng chuyên môn về nội dung, phát triển trong môi trường thực chiến.

- Những quyền lợi khác sẽ trao đổi cụ thể trong cuộc phỏng vấn (nếu CV phù hợp).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DMCK Việt Nam

