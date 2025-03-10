Tuyển Digital Marketing CHOU BRIDAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CHOU BRIDAL
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CHOU BRIDAL

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CHOU BRIDAL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 8A Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Sáng tạo nội dung cho mạng xã hội
Xây dựng và triển khai kế hoạch nội dung trên Facebook, Instagram, TikTok.
Viết bài đăng, lên kịch bản cho Reels/TikTok, đảm bảo nội dung hấp dẫn và phù hợp với thương hiệu.
Hỗ trợ viết nội dung chạy quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads).
Quay, chụp ảnh/video khách fitting, váy cưới, hậu trường cửa hàng.
Chỉnh sửa ảnh/video cơ bản để đăng lên các nền tảng.
Quản lý và tương tác với khách hàng trên mạng xã hội.
2. Lên ý tưởng sáng tạo & lập kế hoạch nội dung
Đề xuất concept chụp ảnh cho từng chiến dịch (bộ sưu tập mới, ưu đãi, lễ cưới theo mùa).
Đưa ra ý tưởng mới, trendy cho video trên các nền tảng Tiktok, Instagram, Facebook.
Tìm hiểu xu hướng trong ngành cưới/thời trang để đưa ra ý tưởng phù hợp.
Hỗ trợ brainstorm và triển khai các chiến dịch truyền thông cho Chou Bridal.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí tuyên truyền, hoặc các ngành liên quan đến lĩnh vực content marketing.
Có gu thẩm mỹ và yêu thích lĩnh vực thời trang, ngành cưới.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch và triển khai chiến lược nội dung và gửi kèm portfolio đã làm.
Biết cách viết content cuốn hút, storytelling tốt.
Ưu tiên ứng viên có khả năng chụp ảnh/quay video cơ bản.
Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh/video cơ bản (Canva, CapCut, Lightroom,...).
Có kinh nghiệm hoặc khả năng sản xuất các sản phẩm truyền thông đa nền tảng.
Chủ động, có tư duy chiến lược, biết cách lập kế hoạch nội dung dài hạn.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian hiệu quả.
Khả năng phát triển nội dung Tiếng Anh - Tiếng Việt.

Tại CHOU BRIDAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian: 10h00 - 19h00, từ thứ 2 đến thứ 7.
Địa điểm: 8A - Lương Hữu Khánh - phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1.
Mức lương 10.000.000 - 15.000.000 VND, thỏa thuận theo năng lực.
Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe.
Môi trường trẻ, năng động, sẵn sàng đổi mới, đồng nghiệp thân thiện.
Team Building, thưởng lễ tết.
Cơ hội thể hiện sự sáng tạo và thử nghiệm mới, thăng tiến dựa trên hiệu suất và thành tựu đạt được.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHOU BRIDAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHOU BRIDAL

CHOU BRIDAL

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 8A Lương Hữu Khánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

