Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Việt Á, số 09 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tổng hợp và phân tích thông tin để xây dựng nội dung phù hợp với định hướng của kênh

Sáng tạo và phát triển các ý tưởng theo chủ đề cụ thể của từng dự án và theo định hướng của kênh. (Các dạng nổi bật như Storytelling, Toplist)

Viết content chi tiết cho video, đảm bảo tính logic, hấp dẫn và phù hợp với tiêu chuẩn của kênh. (Độ dài trung bình khoảng 4500 - 5000 từ/ bài)

Phối hợp/ trao đổi với các thành viên trong nhóm để hoàn thiện sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về sáng tạo nội dung video (Có thể là dự án cá nhân)

Có khả năng nghiên cứu & tìm kiếm, tổng hợp thông tin ở thị trường nước ngoài

Thấu hiểu tâm lý khán giả để từ đó sáng tạo được những câu chuyện thu hút cho kênh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập lên tới 12 - 15tr VNĐ (Lương cứng 8 - 11tr + phụ cấp + thưởng hiệu suất + thưởng hiệu quả)

Nhận 100% lương trong 2 tháng thử việc.

Kí HĐLĐ và đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức 12 ngày phép/năm, review lương, thưởng các ngày lễ Tết, lương tháng 13

Du lịch công ty 1-2 lần/năm, tham gia các sự kiện nội bộ siêu vui như Year End Party, Team-Building…

Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo, không áp lực nhưng cần có sự cam kết cao trong công việc

Thoải mái thể hiện cá tính, không gò bó trong khuôn khổ, được thỏa sức đóng góp các ý tưởng “táo bạo”

Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nội bộ để phát triển kỹ năng

Cơ hội thăng tiến rộng mở với các vị trí như Leader, Cố vấn chuyên môn,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO

