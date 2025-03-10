Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa Việt Á, số 09 Duy Tân,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tìm kiếm, tổng hợp và phân tích thông tin để xây dựng nội dung phù hợp với định hướng của kênh
Sáng tạo và phát triển các ý tưởng theo chủ đề cụ thể của từng dự án và theo định hướng của kênh. (Các dạng nổi bật như Storytelling, Toplist)
Viết content chi tiết cho video, đảm bảo tính logic, hấp dẫn và phù hợp với tiêu chuẩn của kênh. (Độ dài trung bình khoảng 4500 - 5000 từ/ bài)
Phối hợp/ trao đổi với các thành viên trong nhóm để hoàn thiện sản phẩm
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về sáng tạo nội dung video (Có thể là dự án cá nhân)
Có khả năng nghiên cứu & tìm kiếm, tổng hợp thông tin ở thị trường nước ngoài
Thấu hiểu tâm lý khán giả để từ đó sáng tạo được những câu chuyện thu hút cho kênh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập lên tới 12 - 15tr VNĐ (Lương cứng 8 - 11tr + phụ cấp + thưởng hiệu suất + thưởng hiệu quả)
Nhận 100% lương trong 2 tháng thử việc.
Kí HĐLĐ và đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức 12 ngày phép/năm, review lương, thưởng các ngày lễ Tết, lương tháng 13
Du lịch công ty 1-2 lần/năm, tham gia các sự kiện nội bộ siêu vui như Year End Party, Team-Building…
Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo, không áp lực nhưng cần có sự cam kết cao trong công việc
Thoải mái thể hiện cá tính, không gò bó trong khuôn khổ, được thỏa sức đóng góp các ý tưởng “táo bạo”
Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nội bộ để phát triển kỹ năng
Cơ hội thăng tiến rộng mở với các vị trí như Leader, Cố vấn chuyên môn,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
