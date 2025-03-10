Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TÂN PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 37 Tân Phước, Phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google Ads, và TikTok.

Điều chỉnh chiến dịch dựa trên hiệu suất và phản hồi từ khách hàng để tối đa hóa ROI (Return on Investment).

Phối hợp với nhóm phát triển web để đảm bảo tối ưu SEO và trải nghiệm người dùng trên website.

Sử dụng Google Analytics, Google Tag Manager và các công cụ khác để theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập và hành vi người dùng.

Xây dựng kế hoạch nội dung, lịch đăng bài và phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo nội dung nhất quán và thu hút trên các nền tảng Facebook và TikTok.

Sáng tạo nội dung hấp dẫn, theo xu hướng và đáp ứng đúng nhóm đối tượng mục tiêu.

Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, tối ưu hóa chi phí và hiệu quả quảng cáo.

Báo cáo kết quả định kỳ cho cấp trên và đưa ra các đề xuất cải thiện cho các chiến dịch sắp tới.

Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng tiếp thị mới, công nghệ và công cụ mới trong ngành để tối ưu hiệu quả quảng cáo.

Đề xuất các phương án cải tiến, sáng tạo và thử nghiệm chiến lược mới nhằm tăng khả năng tiếp cận và tương tác.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt có kinh nghiệm quản lý chiến dịch trên Facebook Ads, Google Ads, và TikTok.

Kỹ năng phần mềm: Thành thạo các công cụ quảng cáo của Facebook, Google (Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager) và TikTok.

Kỹ năng phân tích: Có khả năng sử dụng các công cụ đo lường và phân tích (như Google Analytics, Facebook Analytics) để theo dõi hiệu suất và đưa ra báo cáo chi tiết.

Kỹ năng sáng tạo: Tư duy sáng tạo, khả năng tạo nội dung hấp dẫn và nhạy bén với xu hướng thị trường.

Khả năng làm việc nhóm và độc lập: Có kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc và khả năng làm việc với các bộ phận khác để đạt mục tiêu chung.

Tại HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TÂN PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch, teambuilding hàng năm và các hoạt động tập thể (từ thiện, sinh nhật, lễ kỷ niệm, ...).

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi theo quy định pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến cao.

- Hỗ trợ cơm trưa, phụ cấp cơm

- Thưởng tết, thưởng đạt doanh số, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TÂN PHƯỚC

