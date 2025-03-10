Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8 ngách 59 ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai – Ô Chợ Dừa – Đống Đa – Hà Nội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Xây dựng và quản lý nội dung trên các mạng Social của công ty (bao gồm kế hoạch, viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Tiktok, Youtube.

- Tực tiếp lên hình để quay video kịch bản

- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông quảng cáo như bài biết, idea video / hình ảnh,...

- Viết bài PR , seeding cho các chiến dịch Marketing nếu có.

- Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động với trưởng phòng.

- Phối hợp với phòng Media để triển khai nội dung đã sản xuất đăng lên các trang mạng Social của công ty.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ 22 – 26 tuổi

Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Ngoại hình tốt

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm viết Content (Đã từng xây dựng kênh Tiktok là 1 lợi thế)

Hiểu hoặc đã có kinh nghiệm xây dựng content chuyên gia.

Trách nhiệm – Kỷ luật – Học hỏi – Vượt khó – Biết ơn (Đây là những giá trị văn hoá công ty chúng mình)

Có kiến thức marketing căn bản và phân tích thị trường;

Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum là một lời thế

Am hiểu về Tiktok, Youtube là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 – 16 triệu. (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Được đào tạo bài bản về Marketing

Du lịch 1 năm 1-3 lần

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING

