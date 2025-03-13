Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giải Pháp Công Nghệ NP Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 688/115 Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp, TPHCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu chạy quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads để tăng doanh số bán hàng.

Xây dựng, tối ưu hóa SEO trên website để nâng cao thứ hạng tìm kiếm trên Google.

Quản lý, phát triển fanpage Facebook, Zalo OA, website để thu hút khách hàng tiềm năng.

Viết nội dung quảng cáo hấp dẫn, sáng tạo hình ảnh/bài viết thu hút khách hàng.

Theo dõi và đo lường hiệu quả chiến dịch Digital Marketing, đề xuất cải thiện để tối ưu chi phí & doanh thu.

Quản lý data khách hàng, kết hợp với bộ phận Sales để chốt đơn hàng online.

Cập nhật xu hướng Digital Marketing, đề xuất chiến lược mới để nâng cao hiệu quả quảng cáo.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 - 3 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt là chạy quảng cáo bán hàng.

Thành thạo Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads và có khả năng tối ưu chi phí quảng cáo.

Có kinh nghiệm SEO website, hiểu về Google Search Console, Google Analytics.

Kỹ năng viết content quảng cáo tốt, sáng tạo và thu hút khách hàng.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop là một lợi thế.

Kỹ năng phân tích số liệu, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chiến dịch quảng cáo.

Nhiệt tình, có trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giải Pháp Công Nghệ NP Tech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + % hoa hồng hấp dẫn theo hiệu quả quảng cáo.

Được đào tạo về Digital Marketing nâng cao, cập nhật xu hướng mới.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giải Pháp Công Nghệ NP Tech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin